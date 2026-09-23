Lý do thật sự Châu Tinh Trì mời Trương Bá Chi đóng phim hơn 26 năm trước

Năm 1998 khi chuẩn bị thực hiện bộ phim Vua hài kịch Châu Tinh Trì đứng trước một bài toán không dễ dàng. Nhân vật Liễu Phiêu Phiêu cần một diễn viên vừa có vẻ ngoài thu hút vừa thể hiện được sự mong manh của một cô gái sống giữa những góc khuất của xã hội. Nhân vật này không chỉ cần sự quyến rũ mà còn phải giữ được nét trong sáng và cảm giác chân thật để khán giả có thể đồng cảm.

Trong quá trình tìm kiếm gương mặt phù hợp cho vai diễn này Châu Tinh Trì đã chú ý đến Trương Bá Chi khi cô mới bước vào ngành giải trí. Khi đó cô chỉ mới trở về Hong Kong sau thời gian học tập tại Australia. Cô chưa có nhiều kinh nghiệm trước máy quay nhưng lại sở hữu một phong thái tự nhiên và khả năng thu hút ánh nhìn mà nhiều diễn viên trẻ cùng thời không có được.

Trước khi trở thành Liễu Phiêu Phiêu, Trương Bá Chi từng gây chú ý bởi vẻ đẹp tự nhiên và thần thái khác biệt trong những lần xuất hiện đầu tiên.

Trước khi trở thành Liễu Phiêu Phiêu trên màn ảnh Trương Bá Chi từng xuất hiện trong một quảng cáo trà chanh và một số hình ảnh thời trang. Chính sự trong trẻo và không quá trau chuốt trong những lần xuất hiện đầu tiên đã khiến Châu Tinh Trì nhận ra ở cô một cảm giác rất đặc biệt. Với ông một diễn viên phù hợp không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần một phần tính cách thật sự được bộc lộ trước ống kính.

Trong buổi thử vai cho Vua hài kịch Trương Bá Chi đã gây ấn tượng bằng sự tự tin khác biệt. Cô không cố gắng tạo ra hình ảnh của một ngôi sao mà thể hiện nhân vật bằng sự tự nhiên của một cô gái trẻ chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những khuôn mẫu trong giới giải trí. Chính điều đó giúp Châu Tinh Trì tin rằng cô có thể mang đến cho Liễu Phiêu Phiêu một sức sống riêng.

Khoảnh khắc kết hợp giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi đã tạo nên một trong những cặp đôi màn ảnh đáng nhớ nhất của điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990.

Quyết định lựa chọn một diễn viên mới cho vai nữ chính khi đó từng khiến nhiều người bất ngờ. Trương Bá Chi chưa từng đảm nhận một vai diễn lớn và phải đối diện với áp lực khi đứng cạnh Châu Tinh Trì vốn đã là một tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên Châu Tinh Trì vẫn kiên định với lựa chọn của mình bởi ông nhìn thấy ở cô khả năng thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và biểu cảm tự nhiên.

Trong quá trình quay phim Châu Tinh Trì dành nhiều thời gian hướng dẫn Trương Bá Chi về cách cảm nhận nhân vật. Ông không chỉ yêu cầu cô ghi nhớ lời thoại mà còn giúp cô hiểu tâm lý của Liễu Phiêu Phiêu. Nhờ quá trình làm việc đó Trương Bá Chi dần tìm được cách diễn phù hợp với nhân vật. Cô không biến Liễu Phiêu Phiêu thành một hình mẫu xa lạ mà tạo nên hình ảnh một cô gái có sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng vẫn mang nhiều tổn thương bên trong.

Từ một diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm, Trương Bá Chi đã chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên trong tác phẩm của Châu Tinh Trì.

Sự kết hợp giữa cách xây dựng nhân vật của Châu Tinh Trì và nét diễn tự nhiên của Trương Bá Chi đã tạo nên một trong những hình tượng nữ chính đáng nhớ nhất của điện ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990. Vai Liễu Phiêu Phiêu không chỉ giúp Trương Bá Chi nổi tiếng mà còn đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên mới.

Sau thành công của Vua hài kịch Trương Bá Chi nhiều lần nhắc lại sự biết ơn dành cho Châu Tinh Trì vì đã trao cho cô cơ hội quan trọng trong sự nghiệp. Mối quan hệ giữa hai người trong nhiều năm qua được nhắc đến như một sự gắn kết giữa đạo diễn và diễn viên từng tạo nên một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của nhau.

Điều khiến lựa chọn năm ấy của Châu Tinh Trì trở nên đáng nhớ không nằm ở việc ông tìm thấy một gương mặt đẹp mà nằm ở khả năng nhìn ra tố chất của một diễn viên trước khi tài năng đó được khẳng định. Trương Bá Chi khi ấy là một tân binh chưa có thành tích nổi bật nhưng lại có sự chân thật mà nhân vật Liễu Phiêu Phiêu cần có.

Quyết định trao cơ hội cho Trương Bá Chi năm 1998 được xem là một trong những lựa chọn đáng nhớ trong hành trình làm phim của Châu Tinh Trì.

Hơn hai mươi năm sau khi Vua hài kịch ra mắt hình ảnh Liễu Phiêu Phiêu vẫn được xem là một trong những vai diễn tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong. Quyết định của Châu Tinh Trì năm đó không chỉ giúp một nữ diễn viên trẻ bước vào thời kỳ đỉnh cao mà còn để lại một câu chuyện về cách một đạo diễn nhìn thấy tiềm năng trước khi công chúng kịp nhận ra.