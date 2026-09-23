Minh Trang bày tỏ đúng một câu với Steven Nguyễn

Mới đây, Minh Trang gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tấm thư mời ra mắt của bộ phim điện ảnh Trại buôn người. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên gửi đến Steven Nguyễn và ê-kíp lời chúc ngắn gọn: "Chúc anh Steven Nguyễn và ekip ra mắt phim thắng lớn nha".

Động thái của Minh Trang cho thấy cô vẫn dành sự quan tâm và ủng hộ đến dự án mới của bạn diễn. Điều này cũng khiến khán giả nhớ đến màn kết hợp của cả hai trong Không giới hạn. Từng đóng cặp trên màn ảnh, Minh Trang và Steven Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình tương xứng cùng những phân cảnh tình cảm được thể hiện khá tự nhiên.

Minh Trang gửi lời chúc ngắn đến Steven Nguyễn trước ngày Trại buôn người ra mắt. Ảnh: FBNV

Với Steven Nguyễn, Trại buôn người đánh dấu một lần thử sức đáng chú ý khi anh đảm nhận vai chính Ny, nhân vật có hoàn cảnh và màu sắc hoàn toàn khác hình tượng Trung tá Đào Minh Kiên trong Không giới hạn. Bộ phim dự kiến có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 24/9, trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Trại buôn người dự kiến có những suất chiếu sớm từ 18h ngày 24/9 trước khi khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ 25/9. Bộ phim thuộc thể loại hành động, hồi hộp, do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Trong tác phẩm, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, một chàng trai miền Tây có hoàn cảnh nghèo khó. Vì muốn cứu em gái rơi vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới, Ny cùng người bạn thân tìm cách tiếp cận nơi này nhưng cuối cùng lại bị bắt và đưa vào một sào huyệt lừa đảo.

Steven Nguyễn có màn thay đổi hình tượng với vai diễn nhiều thử thách trong Trại buôn người. Ảnh: NSX

Từ một người nông dân hiền lành, Ny phải đối diện với môi trường khắc nghiệt, nơi các nạn nhân bị cưỡng ép làm việc và sống trong điều kiện nguy hiểm. Nhân vật cùng những người khác phải tìm cách sinh tồn, che giấu thân phận và âm thầm lên kế hoạch trốn thoát.

Vai diễn này mang đến cho Steven Nguyễn hình ảnh khác biệt so với những nhân vật anh từng thể hiện trên màn ảnh. Nam diễn viên phải thể hiện một nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều tổn thương về thể chất lẫn tinh thần và liên tục bị đẩy vào những tình huống sinh tử.

Sự quan tâm dành cho lời chúc của Minh Trang còn xuất phát từ mối liên hệ giữa cô và Steven Nguyễn trên màn ảnh. Không giới hạn là bộ phim truyền hình đầu tiên hai diễn viên hợp tác cùng nhau. Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, còn Minh Trang đảm nhận nhân vật Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh.

Minh Kiên là một quân nhân điềm đạm, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, thuộc lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Trong khi đó, Lam Anh là nữ chiến sĩ trẻ công tác trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng. Nhân vật được xây dựng mạnh mẽ, thẳng thắn và chủ động hơn so với những hình ảnh trước đây của Minh Trang.

Tuyến tình cảm giữa Minh Kiên và Lam Anh trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm khi Không giới hạn lên sóng. Hai nhân vật có những màn tương tác từ làm quen, hẹn hò đến phát triển tình cảm, tạo thêm màu sắc lãng mạn bên cạnh câu chuyện về người lính.

Minh Trang và Steven Nguyễn từng nhận được sự chú ý nhờ những phân cảnh tình cảm trên màn ảnh trong Không Giới Hạn. Ảnh: NSX

Ngay từ trước khi phim phát sóng, Steven Nguyễn và Minh Trang đã được chú ý nhờ ngoại hình tương đồng và sự kết hợp trên màn ảnh. Sau khi tác phẩm lên sóng, những phân cảnh tình cảm của cả hai tiếp tục nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Một số khoảnh khắc hậu trường và cảnh quay chung cũng khiến hai diễn viên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Sự ăn ý của họ thậm chí từng khiến khán giả bàn luận về khả năng "phim giả tình thật", dù cả hai chủ yếu được biết đến trong vai trò bạn diễn.

Sau Không giới hạn, Steven Nguyễn tiếp tục lựa chọn một hình tượng hoàn toàn khác, với vai Ny trong Trại buôn người. Nếu Minh Kiên mang hình ảnh người lính điềm tĩnh, chính trực và có phần tiết chế, Ny lại là nhân vật phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, liên tục đối diện với nguy hiểm. Đây cũng là bước tiếp theo đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Steven Nguyễn sau khi anh tạo được dấu ấn với vai diễn trong Mưa đỏ. Nam diễn viên từng chia sẻ về mong muốn thử sức với những dạng nhân vật khác nhau, thay vì chỉ gắn với một kiểu hình tượng trên màn ảnh.

Trong bối cảnh bộ phim chuẩn bị ra mắt, lời chúc của Minh Trang vì thế càng được chú ý. Sau khi cùng Steven Nguyễn tạo nên một cặp đôi được khán giả quan tâm trên truyền hình, nữ diễn viên tiếp tục dành sự ủng hộ cho dự án điện ảnh mới của bạn diễn.

Với Steven Nguyễn, Trại buôn người sẽ là một thử thách khác về diễn xuất khi anh phải đảm nhận nhân vật có số phận và màu sắc hoàn toàn khác những vai diễn trước đó. Bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9, sau các suất chiếu sớm từ tối 24/9.