Mách nàng 4 cách diện áo khoác gió ngày mưa sành điệu

Những chiếc áo khoác gió từng gắn với hình ảnh thể thao, đơn giản và chủ yếu phục vụ mục đích che mưa, cản gió. Tuy nhiên, các thiết kế hiện nay đã có nhiều biến tấu về phom dáng, màu sắc và chi tiết, giúp món đồ này dễ dàng xuất hiện trong những bản phối đời thường.

Từ dáng lửng, croptop đến phom rộng, boxy, áo khoác gió có thể kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chất liệu dù nhẹ và đường cắt gọn gàng cũng tạo cảm giác năng động, phù hợp với những cô nàng thường xuyên di chuyển hoặc yêu thích phong cách thể thao.

Dưới đây là 4 cách diện áo khoác gió thời trang vào những ngày trời trở mưa mà bạn có thể tham khảo.

Thử sức với những gam màu nổi bật

Nếu đã quen với áo khoác gió đen, trắng hoặc các gam trung tính, mùa mưa có thể là thời điểm thích hợp để thử nghiệm những màu sắc nổi bật hơn.

Đỏ, cam, vàng hay xanh là những lựa chọn giúp tổng thể trang phục trở nên tươi sáng và có điểm nhấn giữa những ngày thời tiết nhiều mây. Đặc biệt, các gam màu nóng khi kết hợp với phom áo mang hơi hướng thể thao có thể gợi liên tưởng đến phong cách retro của thập niên 80.

Để tránh tổng thể trở nên rối mắt, nên tiết chế các món đồ còn lại. Một chiếc áo khoác gió nhiều màu có thể đi cùng quần jeans, quần thể thao hoặc trang phục đơn sắc. Khi áo đã trở thành tâm điểm, phụ kiện cũng nên được lựa chọn vừa phải.

Ngược lại, nếu yêu thích phong cách tối giản, những gam màu trung tính vẫn là lựa chọn dễ ứng dụng. Đen, trắng, be, xám hoặc xanh trầm có thể kết hợp với nhiều trang phục và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Đây cũng là những màu ít lỗi mốt, có thể sử dụng trong nhiều mùa thay vì chỉ dành riêng cho những ngày mưa.

Bạn có thể thử sức với những gam màu áo nổi bật

Biến hóa phom dáng để tạo diện mạo mới

Một trong những cách đơn giản để làm mới áo khoác gió là thay đổi phom dáng.

Áo dáng rộng tạo cảm giác phóng khoáng, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với cách phối nhiều lớp. Có thể kết hợp cùng áo thun, áo len mỏng hoặc crop top tùy thời tiết. Trong khi đó, áo dáng lửng giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân khi kết hợp cùng quần cạp cao hoặc chân váy.

Với những cô nàng yêu thích phong cách năng động, áo khoác gió phối màu hoặc có đường sọc thể thao có thể tạo điểm nhấn rõ rệt. Còn nếu muốn một diện mạo thanh lịch, những thiết kế trơn, ít chi tiết sẽ dễ phối và phù hợp với nhiều kiểu trang phục hơn.

Quan trọng nhất là lựa chọn phom áo phù hợp với tỷ lệ cơ thể và trang phục bên trong. Một chiếc áo quá rộng khi đi cùng nhiều lớp đồ có thể khiến tổng thể nặng nề; ngược lại, áo quá ôm sẽ hạn chế sự thoải mái khi di chuyển.

Phụ kiện giúp bản phối ngày mưa hoàn thiện hơn

Áo khoác gió thường có vẻ ngoài hơi cứng cáp và thiên về thể thao. Vì vậy, những món phụ kiện nhỏ có thể giúp tổng thể trở nên mềm mại và có cá tính hơn.

Tai nghe, vòng cổ, bông tai, nhẫn hoặc một chiếc túi phù hợp có thể tạo điểm nhấn mà không làm trang phục trở nên quá cầu kỳ. Với áo khoác nhiều màu, nên ưu tiên phụ kiện đơn giản; còn áo khoác trơn là “nền” phù hợp để thử nghiệm những món đồ nổi bật hơn.

Cuối cùng, đừng bỏ qua giày dép. Một đôi giày đi mưa hoặc dép có chất liệu chống thấm nước vừa đáp ứng nhu cầu thực tế, vừa giúp hoàn thiện phong cách. Khi lựa chọn đúng kiểu dáng và phối màu hài hòa, những món đồ dành cho ngày mưa hoàn toàn có thể trở thành một phần thú vị của bộ trang phục.

Áo khoác gió kết hợp với phụ kiện giúp bạn trở nên nổi bật, đỡ nhàm chán

Mùa mưa vì thế không nhất thiết đồng nghĩa với những bộ đồ nhàm chán. Chỉ cần lựa chọn đúng phom áo, mạnh dạn thử màu sắc và cân bằng phụ kiện, chiếc áo khoác gió quen thuộc hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn thời trang cho những ngày thời tiết thất thường.