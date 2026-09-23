Hành trình đến Mỹ của Hữu Châu và Hồng Đào

Sau khi tạo dấu ấn tại phòng vé Việt Nam, Lên Hương tiếp tục mở rộng hành trình khi chuẩn bị phát hành tại thị trường Mỹ từ ngày 9/10/2026. Với Hồng Đào và Hữu Châu, đây cũng là một dấu mốc mới trong lần tái hợp trên màn ảnh rộng, khi bộ phim tiếp tục đưa những câu chuyện đặc trưng của điện ảnh Việt đến với khán giả ở thị trường quốc tế.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm rơi vào cảnh ế ẩm. Nhân vật tìm cách xoay xở để duy trì công việc, từ đó kéo theo những tình huống trớ trêu xoay quanh Tâm (Võ Tấn Phát). Hữu Châu xuất hiện với vai ông Năm, một nhân vật góp phần tạo thêm những nút thắt cho câu chuyện của bà Mũi. Sự góp mặt của hai nghệ sĩ thuộc thế hệ giàu kinh nghiệm tạo thêm chiều sâu cho tuyến nhân vật bên cạnh dàn diễn viên trẻ.

Sau dấu ấn tại phòng vé Việt, Hữu Châu và Hồng Đào cùng Lên Hương chuẩn bị đổ bộ rạp chiếu quốc tế.

Theo thông tin từ ê-kíp, phim mang tên quốc tế Luck For Sale và sẽ chính thức có mặt tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026. Đây là bước tiếp theo trong quá trình đưa tác phẩm tiếp cận khán giả Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời mở rộng phạm vi phát hành của một bộ phim Việt sau khi đã tạo được sự chú ý tại thị trường nội địa.

Trước khi hướng đến Mỹ, Lên Hương đã có khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé Việt. Phim mở màn với khoảng 30 tỷ đồng sau ba ngày chiếu sớm, sau đó tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong những ngày đầu phát hành. Đến ngày 18/9, doanh thu tác phẩm đã vượt 57,6 tỷ đồng.

Lên Hương mang tên quốc tế Luck For Sale và sẽ chính thức có mặt tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Đến ngày 23/9, Lên Hương đã vượt mốc 80 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Thành tích này cho thấy bộ phim vẫn đang tiếp tục hành trình thương mại trước khi bước sang chặng phát hành mới tại Mỹ.

Với Hồng Đào, Lên Hương tiếp tục nối dài chuỗi dự án điện ảnh trong những năm gần đây. Nữ nghệ sĩ từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm đạt doanh thu đáng chú ý như Cua Lại Vợ Bầu, Mai, Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại. Trong khi đó, Hữu Châu cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, thường đảm nhận những vai diễn giàu màu sắc đời sống.

Đáng chú ý, Lên Hương không phải lần đầu Hữu Châu và Hồng Đào cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh. Hai nghệ sĩ từng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại. Ba bộ phim có sự tham gia của họ đến nay đã tạo ra tổng doanh thu hơn 330 tỷ đồng tại phòng vé Việt, trong đó Lên Hương hiện là tác phẩm mới nhất của màn tái hợp này.

Lên Hương đánh dấu màn tái hợp của Hữu Châu và Hồng Đào sau Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại. .

Từ những vai diễn trong các câu chuyện thuần Việt đến hành trình đưa Lên Hương ra thị trường Mỹ, Hữu Châu và Hồng Đào đang có thêm một điểm chung đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh. Với lịch phát hành tại Mỹ được ấn định vào ngày 9/10, chặng đường tiếp theo của Lên Hương sẽ không còn chỉ được tính bằng những cột mốc phòng vé trong nước, mà còn nằm ở khả năng tiếp cận một nhóm khán giả mới.