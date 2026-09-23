Lisa (BLACKPINK) bị bắt gặp khoác tay nam diễn viên kém 3 tuổi ở London?

Lisa (BLACKPINK) một lần nữa vướng nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên Blue Pongtiwat - kém cô 3 tuổi và được mệnh danh là “Cha Eun Woo Thái Lan”. Đáng chú ý, hình ảnh được cho là hai người cùng xuất hiện trên đường phố London, Anh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo MyDaily, thời gian gần đây, một đoạn video xuất hiện trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội nước ngoài ghi lại cảnh một cặp đôi được cho là Lisa và Blue Pongtiwat cùng đi bộ trên đường phố London.

Hình ảnh được cho là Lisa đang khoác tay Blue Pongtiwat trên đường phố London, Anh.

Trong đoạn video, người phụ nữ mặc áo trench coat, đội mũ, trong khi người đàn ông diện trang phục đen toàn bộ và đeo kính râm. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Có thời điểm, người đàn ông nghiêng người về phía người phụ nữ, còn cô gái tự nhiên khoác tay anh. Những cử chỉ thân mật này khiến nhiều người cho rằng họ có mối quan hệ không đơn thuần là bạn bè.

Tuy nhiên, đoạn video chỉ ghi lại hình ảnh từ phía sau nên chưa thể xác nhận hai nhân vật xuất hiện trong đó có thực sự là Lisa và Blue Pongtiwat hay không. Những cư dân mạng chia sẻ video cho biết Lisa từng được bắt gặp kéo hành lý tại một sân bay ở Anh, đồng thời cho rằng cả hai cũng bị phát hiện xuất hiện cùng nhau tại một số địa điểm khác.

Đây không phải lần đầu Lisa và Blue Pongtiwat vướng nghi vấn tình cảm. Trước đó, Lisa từng nhiều lần trở thành tâm điểm của tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault - con trai thứ tư của Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn LVMH, đồng thời là CEO của TAG Heuer. Hai người được cho là nhiều lần xuất hiện cùng nhau từ năm 2023, nhưng chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Đến tháng 6, tin đồn cả hai đã chia tay bắt đầu xuất hiện.

Đây không phải lần đầu Lisa và Blue Pongtiwat vướng nghi vấn tình cảm.

Sau đó, nghi vấn Lisa hẹn hò Blue Pongtiwat liên tục được đặt ra. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai người được cho là từng xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan và Hong Kong, khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa họ.

Dù vậy, cho đến hiện tại, Lisa và Blue Pongtiwat vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc được cho là cả hai khoác tay nhau dạo phố tại London tiếp tục khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Cho đến hiện tại, Lisa và Blue Pongtiwat vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn.