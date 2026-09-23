Nghệ sỹ Trấn Thành hé lộ kỳ vọng với phim Tết 2027

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh dâng lễ cúng Tổ nhân Ngày Sân khấu Việt Nam. Nam đạo diễn viết: “Con - Trấn Thành kính dâng lên Tổ nghiệp! Tổ thương con năm nay phù hộ cho con làm phim EM thiệt hay nha Tổ!”.

Lời nhắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh EM là dự án điện ảnh được Trấn Thành đặt nhiều kỳ vọng. Phim chính thức bấm máy từ đầu tháng 8/2026, dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.

Dự án phim Tết 2027 hiện vẫn được giữ kín về nội dung, thể loại và dàn diễn viên.

Đến nay, ê-kíp vẫn chưa công bố nội dung, thể loại cũng như dàn diễn viên của EM. Một số thông tin về nhân vật và gương mặt tham gia dự án xuất hiện trên mạng xã hội nhưng chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Với EM, Trấn Thành tiếp tục trở lại đường đua phim Tết trong một dự án đang được giữ kín nhiều thông tin. Nội dung và dàn diễn viên dự kiến sẽ được ê-kíp công bố trong thời gian tới.

Sự quan tâm dành cho EM còn đến từ thành tích phòng vé của Trấn Thành trong những mùa phim Tết gần đây. Thỏ Ơi!!, ra mắt dịp Tết 2026, đạt doanh thu khoảng 449 tỷ đồng. Trước đó, Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ lần lượt ghi nhận doanh thu hang trăm tỷ đồng.