Hành động đẹp của Son Ye Jin phía sau hậu trường được tiết lộ

Son Ye Jin được ê-kíp phim Netflix Scandal kể lại câu chuyện đẹp khi tự tay chuẩn bị nhiều món quà dành tặng các nhân viên đã đồng hành cùng cô trong suốt quá trình quay phim.

Cụ thể, mới đây, Netflix Korea đăng tải video mới trên YouTube với sự tham gia của dàn diễn viên chính Scandal gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Tại đây, các diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình thực hiện bộ phim.

Son Ye Jin được ê-kíp phim Netflix Scandal kể lại câu chuyện đẹp khi tự tay chuẩn bị nhiều món quà dành tặng các nhân viên.

Đáng chú ý, món quà Son Ye Jin chuẩn bị cho ê-kíp trong buổi tiệc đóng máy trở thành chủ đề được nhắc đến. MC Yoo Byung Jae cho biết anh nhận được thông tin về nữ diễn viên và tiết lộ: “Tôi nhận được một câu chuyện về Ye Jin. Nghe nói tại tiệc đóng máy Scandal, cô ấy đã tạo nên một ‘cơn mưa quà tặng’. Từ các sản phẩm Apple, giày dép cho đến nước hoa, cô ấy đều tự mình lựa chọn và mua”.

Yoo Byung Jae cho biết thêm rằng ê-kíp đã có một buổi tiệc đóng máy rất vui vẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Son Ye Jin.

Trước lời khen, Son Ye Jin khiêm tốn chia sẻ rằng cô thậm chí không thể tham gia đầy đủ buổi tiệc cùng mọi người. Nữ diễn viên thừa nhận dù đã có nhiều năm hoạt động trong nghề, mỗi khi bắt đầu một dự án mới, cô vẫn thường quá tập trung vào phần diễn xuất của mình nên đôi lúc không thể quan tâm chu đáo đến những người xung quanh.

“Tôi đã làm nghề nhiều năm nhưng mỗi khi tham gia một tác phẩm, tôi vẫn chỉ bận rộn với việc diễn xuất của mình nên không thể chăm sóc mọi người xung quanh được nhiều”, Son Ye Jin chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô luôn cảm thấy biết ơn bởi mỗi thành viên trong ê-kíp đều nỗ lực hết mình ở vị trí của họ để cùng hoàn thành tác phẩm.

Nữ diễn viên cho biết cô luôn cảm thấy biết ơn bởi mỗi thành viên trong ê-kíp.

Chính vì muốn thể hiện sự trân trọng ấy, Son Ye Jin đã chuẩn bị những món quà dành tặng mọi người. “Từ góc độ của tôi, có rất nhiều điều tôi không thể làm cho mọi người. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tặng những món quà thật tốt thì có lẽ mọi người sẽ vui. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều quà để trao bằng hình thức bốc thăm may mắn”, cô nói.

Đặc biệt, Son Ye Jin còn muốn đảm bảo không ai trong ê-kíp cảm thấy mình bị bỏ quên. “Nếu chỉ chuẩn bị một chút thì chẳng phải sẽ có những người không nhận được quà sao? Tôi muốn món quà ấy có thể mang lại niềm vui cho họ”, nữ diễn viên nói thêm.

Son Ye Jin muốn đảm bảo không ai trong ê-kíp cảm thấy mình bị bỏ quên.

Scandal là series Netflix lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh phu nhân Jo, một người phụ nữ tài năng, và Jo Won, người được mệnh danh là “tay chơi tình yêu” hàng đầu Joseon, khi cả hai bước vào một cuộc đánh cược tình yêu đầy nguy hiểm. Son Ye Jin đảm nhận vai phu nhân Jo, người đề xuất trò chơi quyến rũ, đồng thời hợp tác diễn xuất cùng Ji Chang Wook và Nana.