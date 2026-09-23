Mạc Văn Khoa chính thức bị vượt mặt

Sau hai ngày chiếu sớm, Út Lan 2 thu hơn 10 tỷ đồng, vượt mốc khoảng 7 tỷ đồng mà Út Lan: Oán linh giữ của đạt được trong thời gian chiếu sớm năm 2025. Thành tích này khiến phần phim mới vượt qua kết quả chiếu sớm của tác phẩm từng có sự góp mặt của Mạc Văn Khoa, dù nam diễn viên không trở lại trong phần 2.

Đây cũng là lý do cái tên Mạc Văn Khoa được nhắc đến khi thành tích phòng vé của Út Lan 2 được cập nhật. Ở phần đầu, nam diễn viên đảm nhận vai ông Danh - một người đàn ông góa vợ, sống trong căn nhà chứa nhiều bí mật và những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Vai diễn đánh dấu lần hiếm hoi Mạc Văn Khoa rời khỏi hình ảnh hài quen thuộc để thử sức với nhân vật có màu sắc gai góc hơn.

Trong khi Út Lan: Oán linh giữ của đạt khoảng 7 tỷ đồng trong giai đoạn chiếu sớm, Út Lan 2 đã cán mốc hơn 10 tỷ đồng cũng ở giai đoạn này. Như vậy, phần phim năm 2026 đang có doanh thu chiếu sớm cao hơn khoảng 3 tỷ đồng so với phần đầu.

Tạo hình nhân vật ông Danh trong phim của Mạc Văn Khoa. Ảnh: BTC

Đến ngày 22/9, Út Lan 2 tiếp tục tăng doanh thu và vượt mốc hơn 26 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tác phẩm mới đang tiếp tục duy trì sự quan tâm của khán giả sau khi chính thức bước vào lịch chiếu rộng rãi.

Điểm đáng chú ý là Mạc Văn Khoa không xuất hiện trong dàn diễn viên của Út Lan 2. Điều này từng khiến một số thông tin trên mạng xã hội đặt nghi vấn nam diễn viên bị thay thế ở phần phim mới. Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, nhân vật ông Danh đã chết ở phần đầu, đồng thời kịch bản Út Lan 2 cũng được phát triển theo hướng mới. Vì vậy, việc Mạc Văn Khoa không góp mặt trong phần tiếp theo không xuất phát từ chuyện bị ê-kíp thay thế, mà do câu chuyện của nhân vật ông Danh đã khép lại.

Sự thay đổi này cũng giúp Út Lan 2 tách khỏi câu chuyện của phần đầu. Nếu Út Lan: Oán linh giữ của tập trung vào căn nhà của ông Danh và câu chuyện tâm linh xoay quanh “hồn ma giữ của”, phần mới đưa khán giả đến không gian sông nước miền Tây, khai thác hủ tục “cưới vợ cho Hà Bá” cùng những bí mật liên quan đến Hà Bá và “luyện máu rắn”.

Út Lan 2 có sự tham gia của Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Ngọc Phước cùng nhiều diễn viên khác. Việc thay đổi tuyến nhân vật và bối cảnh giúp phần phim mới xây dựng một câu chuyện độc lập, thay vì tiếp tục hành trình của ông Danh do Mạc Văn Khoa đảm nhận.

Út Lan 2.

Dù không xuất hiện trong phần 2, Út Lan: Oán linh giữ của vẫn là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Mạc Văn Khoa. Bộ phim kết thúc hành trình chiếu rạp với doanh thu hơn 90,3 tỷ đồng, trong khi vai ông Danh giúp nam diễn viên có thêm cơ hội thử sức với màu sắc khác biệt so với những vai hài trước đó.

Trước Út Lan, Mạc Văn Khoa từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Cua Lại Vợ Bầu, Lật Mặt: Nhà Có Khách, Lật Mặt: 48H, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Kẻ Ẩn Danh và Làm Giàu Với Ma. Trong đó, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là một dấu mốc khi anh đảm nhận vai chính Khoa và bộ phim đạt hơn 120 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Bước sang năm 2026, Mạc Văn Khoa chưa có thêm dự án điện ảnh mới được công bố. Nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn lựa chọn những vai diễn khác với hình ảnh hài quen thuộc, đồng thời vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và các công việc nghệ thuật.

Như vậy, “Mạc Văn Khoa bị vượt mặt” được hiểu ở thành tích doanh thu chiếu sớm: Út Lan 2 đạt hơn 10 tỷ đồng, cao hơn mức 7 tỷ đồng của Út Lan: Oán linh giữ của. Trong khi đó, sự vắng mặt của Mạc Văn Khoa ở phần phim mới đã được nam diễn viên giải thích là do nhân vật ông Danh đã khép lại câu chuyện từ phần đầu.