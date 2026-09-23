Taylor Swift tái xuất với đĩa đơn Patient Zero, liệu có biểu diễn ở VMAs 2026?

Taylor Swift vừa chính thức thông báo sẽ phát hành đĩa đơn mới mang tên Patient Zero vào ngày 25/9. Thông tin được công bố sau hàng loạt "Easter Eggs" hiện trên các nền tảng của nữ ca sĩ, trong đó có chuỗi đếm ngược trên trang web chính thức và những chi tiết được người hâm mộ giải mã từ màn xuất hiện liên quan đến giải Emmy 2026.

Ca khúc Patient Zero được cho là thuộc album The Life of a Showgirl dựa trên những thông tin đăng tải trên trang web của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trước đó, cô từng khẳng định dự án được chủ động giới hạn ở 12 ca khúc và không có phiên bản mở rộng.

Không chỉ khác biệt về thông tin, Patient Zero còn gây chú ý bởi phần hình ảnh không hoàn toàn đồng nhất với bộ nhận diện chung của The Life of a Showgirl. Những điểm khác biệt này đặt ra câu hỏi: Patient Zero chỉ là một sản phẩm nằm trong The Life of a Showgirl hay đang mở đường cho một dự án mới của nữ ca sĩ?

Thời điểm phát hành Patient Zero cũng đặc biệt đáng chú ý khi ca khúc ra mắt chỉ hai ngày trước lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Tại mùa giải năm nay, Taylor Swift sẽ nhận giải Artist Director Honors đầu tiên trong lịch sử VMAs, một hạng mục mới nhằm ghi nhận những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đạo diễn và kể chuyện bằng hình ảnh. Cô đồng thời nhận 9 đề cử tại mùa giải năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 27/9 tại Los Angeles.

Khoảng cách chỉ hai ngày giữa thời điểm phát hành Patient Zero và VMAs 2026 khiến nhiều người đặt nghi vấn Taylor Swift sẽ mang ca khúc mới lên sân khấu lễ trao giải. Tuy nhiên, BTC hiện chưa xác nhận nữ ca sĩ sẽ biểu diễn Patient Zero tại lễ trao giải. Danh sách nghệ sĩ biểu diễn chính thức gồm: Madonna, Lisa, Shaboozey, RAYE, Sienna Spiro, GENER8ION, Gunna và Yung Lean.

Bên cạnh Patient Zero, những ngày gần đây Taylor Swift cũng liên tục trở thành tâm điểm của các giả thuyết xoay quanh những bản thu lại trong sự nghiệp. Một trong những suy đoán được cộng đồng Swifties bàn luận nhiều nhất là khả năng Taylor Swift (Taylor’s Version) sẽ phát hành vào ngày 10/11.

Mốc thời gian này được cho là có liên quan đến một số chi tiết được người hâm mộ phát hiện trong tiểu phẩm về Law & Order: SVU tại lễ trao giải Emmy. Tuy nhiên, ngày phát hành này hiện vẫn chỉ là giả thuyết từ cộng đồng người hâm mộ và chưa được Taylor Swift hay đội ngũ của cô xác nhận.