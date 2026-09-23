Mỹ nhân Quảng Trị sở hữu đôi chân dài 1,14 m từng chỉ hơn 40 kg, nay body bốc lửa, cưới chồng thiếu gia

Lê Thúy sinh năm 1991, quê Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Trước khi bước chân vào lĩnh vực thời trang, cô từng có thời gian theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp.

Nữ người mẫu bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 13 tuổi. Sau đó, cô ra Hà Nội và đầu quân cho đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin. Đến năm 2010, Lê Thúy Nam tiến, gia nhập đội bóng chuyền nữ Cao su Phú Riềng.

Quãng thời gian tập luyện và thi đấu thể thao góp phần giúp Lê Thúy sở hữu vóc dáng cao, săn chắc. Đây cũng là lợi thế để cô chuyển hướng sang con đường người mẫu.

Với chiều cao 1,84 m, Lê Thúy thuộc nhóm những người mẫu sở hữu vóc dáng nổi bật của làng thời trang Việt. Đôi chân dài, thân hình mảnh mai và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô tạo dấu ấn riêng trên sàn diễn.

Đôi chân cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của nữ người mẫu. Lê Thúy từng chia sẻ chiều cao 1,84 m, trong đó đôi chân dài 1,14 m. Cô thường lựa chọn những trang phục giúp tôn lên đôi chân thẳng và thon gọn, được ví như “cặp kiếm Nhật”.

Năm 2011, Lê Thúy tham gia Vietnam’s Next Top Model. Ngay từ đầu cuộc thi, cô gây chú ý nhờ chiều cao 1,84 m, vóc dáng mảnh mai và gương mặt góc cạnh.

Qua từng vòng thi, nữ người mẫu dần cải thiện kỹ năng trình diễn, tạo dáng cũng như phong thái trước ống kính. Sau khoảng 3 tháng tranh tài, Lê Thúy lọt Top 3 chung cuộc cùng Hoàng Thùy và Trà My.

Từng có thời điểm Lê Thúy chỉ nặng hơn 40 kg dù cao 1,84 m, khiến cơ thể khá gầy. Sau đó, cô nỗ lực tăng hơn 12 kg để hướng đến hình thể đầy đặn và quyến rũ hơn.

Chia sẻ về cách cải thiện cân nặng, Lê Thúy cho biết cô ăn những món mình yêu thích, đồng thời cố gắng bổ sung cả những thực phẩm trước đây không ăn được nhằm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Bên cạnh vóc dáng, Lê Thúy cũng chú trọng chăm sóc làn da. Cô từng cho biết đã ngừng sử dụng những sản phẩm có thành phần tác động mạnh đến da và chuyển sang ưu tiên dưỡng ẩm, chăm sóc da.

Nữ người mẫu duy trì việc đắp mặt nạ, sử dụng kem dưỡng và uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày để giữ làn da mềm mịn. Cô không thường xuyên đến spa mà chỉ thỉnh thoảng đi lấy mụn ẩn.

Trong hành trình hoạt động thời trang, Lê Thúy từng có thời gian làm việc tại Milan và tham gia các hoạt động thời trang ở thành phố này. Đáng chú ý, cô góp mặt trong những show thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week 2016. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình hoạt động thời trang quốc tế của nữ người mẫu.

Về đời tư, Lê Thúy kết hôn với Đỗ An vào năm 2015. Chồng nữ người mẫu được biết đến là một thiếu gia xuất thân trong gia đình có điều kiện tại TP.HCM.

Đỗ An cũng xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật, đặc biệt là thiết kế mỹ thuật cho các dự án phim ảnh. Sau khi kết hôn, cả hai duy trì cuộc sống khá kín tiếng và dành nhiều thời gian đồng hành cùng nhau.