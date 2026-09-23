Vân Dung lần đầu vướng vào án mạng trên màn ảnh

Mới đây, Án Mạng Karaoke công bố dàn diễn viên chính gồm Thiên Ân vai Tâm, Thanh Sơn vai Trực, NSƯT Đại Nghĩa vai thầy Nguyện Giang, Vân Dung vai bà Thủy, Trịnh Thảo vai Vy và Tiểu Bảo Quốc vai ông Chín. Sự góp mặt của Vân Dung gây chú ý khi đây là dự án tiếp theo đánh dấu hành trình mở rộng hình ảnh của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.

Án Mạng Karaoke thuộc thể loại trinh thám - hài, do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Phim xoay quanh chuyến đi “chữa lành” của một nhóm người tại khu vực núi biệt lập. Từ một hành trình tưởng như bình thường, các nhân vật bị cuốn vào một vụ án mạng và phải lần theo những manh mối để tìm ra sự thật. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 2/10/2026.

Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy trong Án Mạng Karaoke.

Trong phim, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, một người có niềm đam mê karaoke. Nhân vật này bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ án, từ đó kéo những người còn lại vào hành trình truy tìm hung thủ. Theo thông tin từ ê-kíp, bà Thủy được xây dựng với màu sắc vừa hài hước vừa liên quan trực tiếp đến mạch trinh thám của tác phẩm.

Đây cũng là một màu sắc khác của Vân Dung so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu và truyền hình. Sau nhiều năm gắn bó với hài kịch, nữ nghệ sĩ từng bước mở rộng sang điện ảnh và liên tiếp góp mặt trong các dự án thuộc dòng kinh dị.

Năm 2023, Vân Dung lần đầu gây chú ý trên màn ảnh rộng với Quỷ Cẩu. Bộ phim đạt khoảng 108 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Quỷ Nhập Tràng, tác phẩm thu khoảng 149 tỷ đồng. Đến năm 2026, Vân Dung trở lại với Quỷ Nhập Tràng 2, bộ phim đạt gần 134 tỷ đồng. Các con số trên là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải khoản thu nhập riêng của nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Vân Dung.

Ngoài điện ảnh, năm 2026 Vân Dung còn góp mặt trong Mùa Hè Năm Ấy. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ lần đầu đóng phim truyền hình cùng con trai Long Vũ. Việc hai mẹ con cùng xuất hiện trên màn ảnh cũng thu hút sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua.

Sinh năm 1975, Vân Dung là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Bắc, đặc biệt qua Gặp nhau cuối tuần và Táo Quân. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì công việc trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thử sức với những dạng vai mới.

Với Án Mạng Karaoke, Vân Dung tiếp tục mở rộng dạng vai trên màn ảnh rộng sau loạt phim kinh dị trước đó. Vai bà Thủy cũng đánh dấu một màu sắc mới trong hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ, khi cô lần đầu đảm nhận nhân vật gắn trực tiếp với một vụ án.