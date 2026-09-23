Lai Chiến của Cúc Tịnh Y tung poster mới trước thềm lên sóng

Lai Chiến tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới với màu sắc cổ trang tiên hiệp, qua đó giới thiệu rõ hơn tạo hình của cặp đôi chính Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long. Đây cũng là động thái mới của ê-kíp trước thềm bộ phim đến với khán giả trên hai nền tảng Tencent và iQIYI.

Tác phẩm được cải biên từ một câu chuyện thuộc Hệ Liệt Sư Phụ của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương. Phim dự kiến gồm 30 tập, do Triệu Nhất Long đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Đây là đạo diễn từng tham gia thực hiện Vĩnh Dạ Tinh Hà. Cửu Lộ Phi Hương đồng thời giữ vị trí tổng biên kịch của dự án.

Lai Chiến vừa tung poster và trailer mới, thu hút sự chú ý trước thời điểm tác phẩm chính thức lên sóng.

Trong Lai Chiến, Cúc Tịnh Y vào vai A Đại, một cô gái có xuất thân đặc biệt. Sau biến cố Loạn Bồng Lai, A Đại trở thành một tiểu khất cái lưu lạc rồi được đưa vào Tiên Linh Phái. Tại đây, cô trở thành đệ tử của Tiêu Dật Hàn, do Trương Vân Long thủ vai.

Nếu A Đại nghiêm túc và bền bỉ trên con đường tu luyện thì Tiêu Dật Hàn lại được xây dựng với tính cách khá phóng khoáng, có phần bất cần. Sự khác biệt giữa hai nhân vật tạo nên mối quan hệ thầy trò nhiều màu sắc, đồng thời trở thành một trong những trục chính của câu chuyện.

Trong Lai Chiến, Cúc Tịnh Y vào vai A Đại, một cô gái có xuất thân đặc biệt.

A Đại dần cho thấy năng lực vượt trội trong quá trình tu hành. Từ một cô gái có quá khứ lưu lạc, nhân vật từng bước khẳng định bản thân khi đứng đầu một kỳ tiểu khảo và thu phục được thần chùy thượng cổ. Những thành tích này khiến danh tiếng của A Đại ngày càng được biết đến trong tiên môn.

Tuy nhiên, khi con đường tu luyện đang mở ra nhiều chuyển biến tích cực, Tiêu Dật Hàn lại bất ngờ phản môn. Mục đích của nhân vật là giải phong tộc Bồng Lai để cứu người anh đang bị giam cầm. Quyết định này khiến A Đại, vốn mang mối hận với Bồng Lai từ những biến cố trong quá khứ, trở thành người truy đuổi chính sư phụ của mình.

Mâu thuẫn giữa hai nhân vật vì thế không chỉ dừng ở quan hệ thầy trò mà còn gắn với những ân oán kéo dài giữa các tộc. Trong hành trình truy tìm Tiêu Dật Hàn, A Đại từng bước tiếp cận Bồng Lai và có cơ hội nhìn nhận lại những điều cô từng tin tưởng.

Theo nội dung được giới thiệu, câu chuyện của Lai Chiến đặt trong bối cảnh thế giới nơi nhân tộc tu tiên, yêu tộc hóa hình và linh khí tồn tại từ thuở đất trời mới khai mở. Bồng Lai là tộc có thể chất đặc biệt, chỉ có thể hấp thụ tu vi của người khác để gia tăng sức mạnh, từ đó trở thành đối tượng bị tiên môn phong ấn.

Việc tung poster và trailer mới giúp Lai Chiến tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng cổ trang tiên hiệp.

Việc A Đại và Tiêu Dật Hàn cùng bước vào Bồng Lai mở ra một hướng phát triển khác cho câu chuyện. Những tiếp xúc trực tiếp với người dân nơi đây khiến các nhân vật dần có cơ hội tháo gỡ định kiến, từ đó hướng tới việc hóa giải những mâu thuẫn đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long, Lai Chiến còn có sự góp mặt của Cổ Tử Thành, Trương Tuấn Ninh, Tiêu Yến và Tất Dục Thần. Phim do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất/chế tác, Vương Nhất Hủ đảm nhận vai trò tổng sản xuất, với Tencent và iQIYI cùng tham gia liên hợp sản xuất.

Việc tung poster và trailer mới giúp Lai Chiến tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng cổ trang tiên hiệp. Với câu chuyện xoay quanh ân oán giữa các tộc, hành trình phá bỏ định kiến cùng mối quan hệ đặc biệt giữa A Đại và Tiêu Dật Hàn, bộ phim đang được chú ý trước ngày lên sóng.