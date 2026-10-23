Diễn viên 'Top Gun' qua đời

Theo The Hollywood Reporter, Tom Skerritt trút hơi thở cuối cùng vào hôm 21/10. Ông ra đi thanh thản trong vòng tay của người thân, gia đình.

Skerritt trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 93. Ảnh: Shutterstock.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông. Cả thế giới biết đến Tom qua sự nghiệp diễn xuất đáng nể. Còn với chúng tôi, ông ấy là người hài hước, ham tìm tòi, khôn ngoan, hào phóng và luôn mang tình yêu thương đến với cuộc sống của những người xung quanh”, đại diện gia đình chia sẻ.

Người thân của Tom Skerritt cho biết sinh thời, ngoài việc có nhiều thập niên miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, ông còn tích cực hỗ trợ các cựu chiến binh và góp phần thành lập Red Badge Project, một tổ chức sử dụng nghệ thuật kể chuyện và sáng tạo để hỗ trợ những người từng phục vụ trong quân đội. Thông tin ngôi sao Top Gun qua đời khiến đồng nghiệp, người hâm mộ tiếc thương. Họ chia sẻ nhiều bài đăng tri ân ông trên mạng xã hội.

Tom Skerritt sinh năm 1933, đã trải qua 3 đời vợ và có tổng cộng năm người con. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ, ông góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển. Tuy nhiên, vai diễn mang tính biểu tượng nhất của Skerritt phải kể đến Dallas, thuyền trưởng tàu vũ trụ Nostromo, trong kiệt tác Alien của đạo diễn Ridley Scott.

Bộ phim trở thành cột mốc quan trọng của dòng phim khoa học viễn tưởng, đồng thời mở màn cho loạt phim tiếp nối với Aliens, Alien 3, Alien: Resurrection và gần đây nhất là Alien: Romulus.

Dù không xuất hiện trong bất kỳ phần phim hậu truyện nào, Skerritt vẫn tái xuất với vai Dallas trong trò chơi điện tử Alien: Isolation ra mắt năm 2014. Tựa game này được ca ngợi là một trong những trò chơi điện tử hay nhất từng được sản xuất.

Skerritt cũng đóng cùng siêu sao hành động Tom Cruise trong bom tấn Top Gun, vào vai Mike “Viper” Metcalf. Một số tác phẩm đáng nhớ khác của diễn viên gạo cội bao gồm Steel Magnolias, A River Runs Through It và The Turning Point (1977) - bộ phim từng nhận được 11 đề cử Oscar.

Tom Skerritt trong lễ trao giải Emmy năm 1993. Ảnh: FilmMagic.

Bên cạnh điện ảnh, Skerritt còn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Ông giành giải Emmy cho Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Picket Fences.

Năm 1987, ông tham gia mùa thứ sáu của sitcom ăn khách Cheers, đảm nhận vai Evan Drake, một trong những lãnh đạo của tập đoàn Lillian. Ngoài ra, tài tử cũng xuất hiện trong các phim truyền hình nổi tiếng như Brothers & Sisters, The West Wing, Will & Grace, Roseanne, Cannon và The Twilight Zone.

Skerritt từng ba lần được đề cử giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG). Ông cũng là chủ nhân của giải Saturn và giải Western Heritage. Năm 2022, nam diễn viên được Viện Hàn lâm Báo chí Quốc tế trao giải Mary Pickford danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp nghệ thuật xuất sắc cho ngành giải trí.