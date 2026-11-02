Kết phim 'Ngọc Điệm Thu' buồn rơi nước mắt nhưng vẫn chưa thảm bằng nguyên tác

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời than thở của người xem Ngọc Điệm Thu vì không chịu nổi cái kết bi thảm của phim. Không ít cư dân mạng thừa nhận biết thế bỏ qua tập cuối để tránh nhìn thấy cảnh nam chính Ngu Sưởng Hiên hy sinh ngoài chiến trường, để lại Diệp Bình Quân cùng con trai sống trong thương nhớ. Rất nhiều nhân vật khác cũng chịu kết cục đầy bi kịch, khiến người xem không ngừng day dứt buồn bã khi xem hết phim.

Khán giả day dứt với cái kết Ngọc Điệm Thu.

Biên kịch Ngọc Điệm Thu vì thế bị khán giả “mắng mỏ” là tàn nhẫn khi không cho Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng hóa ra nguyên tác truyện còn để hai nhân vật chịu cái kết đau đớn thương tâm hơn rất nhiều, đặc biệt là Diệp Bình Quân. Tác giả đã để cho nữ chính bị giam cầm, đánh đập, rồi qua đời trong khổ sở ở một ngôi miếu hoang mà chẳng ai hay biết. Thậm chí Ngu Sưởng Hiên đã từng đi ngang qua đây mà chẳng hề biết Diệp Bình Quân đang nằm đó trong cô độc, lặng lẽ.

Nhưng nguyên tác còn bi thảm hơn nhiều.

Nhiều độc giả đọc truyện Ngọc Điệm Thu đã chỉ trích cái kết này, cho rằng truyện xem nhẹ phụ nữ, vì Diệp Bình Quân hay nhiều nhân vật nữ khác dù có nỗ lực cố gắng, có nhiều tính cách tốt đẹp thì vẫn chịu quá nhiều khổ sở thiệt thòi. Có lẽ vì thế mà tác giả truyện đã thay đổi đoạn kết khi chuyển thể lên phim. Việc Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân âm dương ly biệt dù cũng là kết thúc buồn nhưng hợp lý trong thời kỳ chiến tranh. Và dù Ngu Sưởng Hiên đã ra đi thì Diệp Bình Quân vẫn còn cậu con trai nhỏ ở bên là niềm an ủi, để vẫn có tia sáng ấm áp sau quá nhiều mất mát xảy ra.