Diễn viên Lan Phương công khai đáp trả

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh, nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều dạng vai trong Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình… Song song với diễn xuất, cô vẫn duy trì công việc trong bối cảnh lịch trình thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều địa điểm.

Mới đây, Lan Phương chia sẻ về một chuyến đi quay đặc biệt khi lần đầu tiên cô phải xa các con liên tục 6 ngày. Trước đó, nữ diễn viên từng có một lần xa con 4 ngày. Lần này, vì con gái lớn đang đi học nên cô không thể đưa cả hai bé đi cùng như trước. Nếu đưa con nhỏ theo, Lan Phương cần hai bảo mẫu, một người ở Hà Nội với con lớn và một người ở TP.HCM cùng cô và bé nhỏ. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, việc tìm được một bảo mẫu thực sự phù hợp không dễ dàng.

Lan Phương duy trì công việc diễn xuất song song với việc chăm sóc gia đình. Ảnh: FBNV

Sau ngày quay thứ 6 kéo dài xuyên đêm, Lan Phương kết thúc công việc lúc 5h30 sáng rồi lập tức bắt taxi ra sân bay để trở về với con sớm nhất có thể. Đến trưa, cô về tới nhà thì con gái nhỏ bắt đầu sốt cao. Chưa dừng lại ở đó, bảo mẫu cũng đột ngột báo nghỉ vì việc gia đình, khiến Lan Phương chỉ còn một mình chăm hai con trong khi tối hôm sau đã phải bay vào TP.HCM để tiếp tục công việc.

Đêm đó, con gái nhỏ liên tục bám mẹ vì sốt. Khi bé ngủ, Lan Phương tranh thủ khoảng 30 phút trò chuyện cùng con gái lớn, nhưng rồi cô bé cũng nhanh chóng gọi mẹ khi em thức giấc. Bé nhỏ nhiều lần tỉnh dậy trong đêm, uống nước rồi nằm trên ngực mẹ, nắm chặt tay mẹ để ngủ. Hai ngày liên tiếp thiếu ngủ, Lan Phương cho biết cô vẫn cảm thấy may mắn vì đã kịp trở về đúng lúc con sốt cao và người hỗ trợ chăm sóc hai bé nghỉ đột ngột.

Ngày hôm sau, tình trạng của con thay đổi liên tục từ sốt, hạ sốt đến nôn rồi lại sốt. Bé ôm chặt mẹ gần như cả ngày, khiến Lan Phương thậm chí không có thời gian dành cho việc vệ sinh cá nhân. Đến khi mọi thứ tạm ổn, cô mới mua vé máy bay vào TP.HCM trước giờ khởi hành khoảng 2 tiếng. Hai con sẽ ở cùng bố trong một đến hai đêm cho đến khi có người hỗ trợ chăm sóc.

Khoảnh khắc khiến Lan Phương xúc động nhất xảy ra khi cô bế con nhỏ xuống sảnh để bé đi cùng bố. Bé mới 2 tuổi rưỡi nhưng liên tục nói muốn ở với mẹ, không muốn đi cùng bố và đề nghị được đi Sài Gòn cùng mẹ. Khi phải rời mẹ, bé mím chặt môi, vừa khóc vừa cố chịu đựng. Lan Phương viết rằng khoảnh khắc ấy khiến cô bật khóc và tự nhắc mình sẽ tiếp tục cố gắng sắp xếp để vừa làm việc tốt, vừa có thể ở gần các con nhiều nhất.

Nữ diễn viên trong một khoảnh khắc đời thường bên các con. Ảnh: FBNV

Sau những chia sẻ này, nữ diễn viên nhận được một số bình luận cho rằng cô nên bớt công việc để dành thời gian cho con. Lan Phương sau đó lần đầu công khai đáp trả. Cô cho rằng những người đưa ra phán xét không biết đầy đủ cuộc sống cũng như cách cô đã cố gắng cân bằng công việc và gia đình.

Nữ diễn viên nhắc lại nhiều lần phải di chuyển 9 tiếng bằng ô tô lên Hà Giang để quay phim, kết thúc vào ban đêm rồi sáng sớm hôm sau tiếp tục đi 9 tiếng về Hà Nội để ở bên con. Cô cũng từng bay đi bay về giữa Hà Nội và TP.HCM chỉ trong 24 giờ, thậm chí mang theo máy hút sữa khi làm việc. Có những lần Lan Phương đưa con vào TP.HCM để có thể vừa làm việc vừa ở gần con.

Trong năm nay, nữ diễn viên còn cho biết cô từng bị viêm phổi nặng hơn một tháng và được bác sĩ hai lần yêu cầu nhập viện. Tuy nhiên, cô xin về nhà để chăm sóc các con. Theo Lan Phương, đây cũng là lý do cô không đồng tình với việc những người bên ngoài chỉ dựa vào một khoảng thời gian xa con để đánh giá cách cô làm mẹ.

Nữ diễn viên cố gắng cân bằng công việc và thời gian dành cho các con. Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm theo đuổi diễn xuất, Lan Phương tiếp tục duy trì công việc đồng thời tìm cách sắp xếp cuộc sống gia đình. Chia sẻ lần này cho thấy phía sau những ngày xuất hiện trên màn ảnh là một lịch trình nhiều di chuyển, cùng những lựa chọn không đơn giản để nữ diễn viên có thể tiếp tục làm nghề mà vẫn ở bên các con nhiều nhất có thể.