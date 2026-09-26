Diễn viên Lan Phương từng đối mặt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Mới đây, Lan Phương chia sẻ câu chuyện phía sau những ngày đi quay xa nhà. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên cô phải xa các con liên tục 6 ngày. Trước đó, thời gian xa con lâu nhất của Lan Phương chỉ khoảng 4 ngày.

Vì con gái lớn Lina đang đi học, Lan Phương không thể đưa cả hai con theo trong chuyến đi. Nếu đưa bé Mia vào TP.HCM, cô phải bố trí hai bảo mẫu, một người ở Hà Nội với Lina và một người ở TP.HCM cùng Mia. Trong khi đó, việc tìm được người chăm sóc phù hợp với các con không phải chuyện dễ dàng.

Sau ngày quay thứ 6 kéo dài xuyên đêm, Lan Phương kết thúc công việc lúc 5h30 sáng rồi lập tức ra sân bay để trở về với các con. Tuy nhiên, khi về đến nhà vào buổi trưa, Mia bất ngờ sốt cao. Chưa dừng lại ở đó, bảo mẫu đột ngột xin nghỉ vì việc gia đình, khiến Lan Phương phải tự chăm hai con trong lúc lịch quay tiếp theo tại TP.HCM đã cận kề.

Nữ diễn viên kể Mia liên tục bám mẹ, nhiều lần tỉnh giấc vì sốt và chỉ chịu ngủ khi nằm trên ngực mẹ, nắm chặt tay mẹ. Trong khi đó, Lan Phương tranh thủ khoảng thời gian Mia ngủ để trò chuyện với Lina. Hai ngày liên tiếp thiếu ngủ, nữ diễn viên vẫn cho biết cô cảm thấy may mắn vì đã kịp trở về bên con đúng lúc bé bị sốt cao.

Khoảnh khắc khiến Lan Phương xúc động nhất là khi phải để Mia về nhà với bố để tiếp tục công việc. Bé gái 2 tuổi rưỡi nói với mẹ: “Con muốn mẹ”, “Con không muốn đi bố”. Khi phải rời mẹ, Mia mím chặt môi, vừa khóc vừa cố gắng chịu đựng. Lan Phương thừa nhận khoảnh khắc ấy khiến “tim mẹ vỡ ra thành nước mắt”.

Lan Phương tiết lộ có những giai đoạn Lan Phương bị viêm phổi nặng. Ảnh: FBNV

Sau câu chuyện trên, Lan Phương cũng phản hồi những bình luận cho rằng cô nên giảm bớt công việc để ở bên con. Nữ diễn viên cho biết cô từng nhiều lần di chuyển hàng trăm kilomet sau khi quay để kịp trở về với các con, liên tục bay giữa Hà Nội và TP.HCM trong thời gian ngắn, thậm chí mang theo máy hút sữa khi đi làm. Có những giai đoạn Lan Phương bị viêm phổi nặng, bác sĩ 2 lần yêu cầu nhập viện, Lan Phương vẫn lựa chọn trở về nhà để chăm con.

Hiện tại, Lan Phương vừa chăm sóc hai con gái vừa duy trì công việc diễn xuất. Nữ diễn viên mới đây tiếp tục tìm một bảo mẫu sống tại nhà ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội để hỗ trợ chăm sóc hai bé 2 và 8 tuổi. Theo Lan Phương, người cô tìm kiếm cần yêu thương trẻ, có trách nhiệm, kiên nhẫn, tôn trọng quy định của gia đình và có thể phối hợp với cách nuôi con của cô.

Sau những biến động trong cuộc sống riêng, Lan Phương vẫn không dừng lại với nghệ thuật. Năm 2026, cô tạo dấu ấn với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, trong đó đảm nhận vai Sáy. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với khoảng 201,25 tỷ đồng, trở thành tác phẩm kinh dị Việt đầu tiên vượt mốc 200 tỷ đồng.

Diễn viên Lan Phương.

Trước đó, Lan Phương từng góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal: Hào quang trở lại, Cô dâu đại chiến 2, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Bố Già, Kẻ Ăn Hồn và Tử Chiến Trên Không. Riêng Bố Già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Kẻ Ăn Hồn hơn 66 tỷ đồng, còn Tử Chiến Trên Không vượt 251 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của nữ diễn viên.

Sau thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Trong phim, cô vào vai người vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, đồng thời là người mẹ phải đối diện với những bất thường xảy đến với con gái.

Bên cạnh điện ảnh, Lan Phương còn xuất hiện trên truyền hình trong Đồng Hồ Đếm Ngược. Những dự án liên tiếp cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì nhịp làm nghề trong khi phải cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc hai con.

Câu chuyện lần này cho thấy phía sau những vai diễn và thành tích phòng vé, Lan Phương vẫn đang tìm cách sắp xếp cuộc sống để vừa theo đuổi công việc mình yêu thích, vừa có thể ở bên các con nhiều nhất có thể. Với nữ diễn viên, đây tiếp tục là bài toán phải tự cân bằng trong hành trình làm nghề và làm mẹ.