Diễn đàn cử tri

Cử tri xã Long Hẹ và Mường Hung kiến nghị: UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, tăng cường công tác tại các xã vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ kịp thời chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Cử tri xã Mường Khiêng kiến nghị: Bố trí kinh phí để đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu cho Trạm Y tế xã.

UBND tỉnh trả lời: Theo phân cấp ngân sách, UBND xã là đơn vị giao, phân bổ dự toán cho Trạm Y tế xã. Do đó, đề nghị Trạm Y tế xã Mường Khiêng lập dự toán mua sắm trang thiết bị theo danh mục quy định tại Thông tư số 22/2026/TT-BYT ngày 29/6/2026 của Bộ Y tế về hướng dẫn danh mục máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu; định mức tiêu chuẩn theo Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025, Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND xã Mường Khiêng bố trí dự toán kinh phí theo quy định.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2624/UBND-KGVX ngày 20/4/2026 đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu đầu tư Trạm Y tế 75 xã, phường và các điểm trạm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó tổng hợp nhu cầu kinh phí thiết bị do UBND xã Mường Khiêng đề xuất là 2 tỷ đồng. Sau khi có hướng dẫn từ Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

Cử tri xã Song Khủa kiến nghị: Đầu tư tuyến đường ven sông Đà từ Đền Cô Đôi Thượng Ngàn (bản Un) đến Đền Hang Miếng (bản Nà Bai) xã Song Khủa nhằm phát triển kinh tế về du lịch tâm linh.

UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, hiện trạng đoạn tuyến từ Đền Cô Đôi Thượng Ngàn (bản Un) đến Đền Hang Miếng (bản Nà Bai) xã Song Khủa ven sông Đà theo đề nghị của UBND xã là tuyến đường mở mới. Do đó, đối với đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường nêu trên phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện có, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch và bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực. Việc đề xuất dự án, xác định quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thứ tự ưu tiên đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực trong từng thời kỳ. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND xã Song Khủa rà soát nhu cầu, hiện trạng, các quy hoạch có liên quan, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Cử tri xã Phù Yên kiến nghị: UBND tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải cho xã Phù Yên và các xã lân cận.

UBND tỉnh trả lời: Đề nghị UBND xã Phù Yên căn cứ phương án phát triển chất thải rắn tại Phụ lục số XI Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu, khối lượng chất thải dự kiến cần xử lý trên địa bàn và các địa phương lân cận, xác định rõ vị trí, địa điểm triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chuyên ngành và đề xuất các dự án để thực hiện quy trình, thủ tục mời gọi, thu hút đầu tư đảm bảo quy mô xử lý tập trung, đồng thời gửi Sở Tài chính xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện dự án theo quy định.