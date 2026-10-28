WB tài trợ 3,5 triệu USD cho dự án nghiên cứu kênh thoát lũ tại Thái Lan

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn ở Thái Lan. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Khoản kinh phí này nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị cho dự án kênh thoát lũ Chai Nat - Pasak - Vịnh Thái Lan với tổng vốn đầu tư 165 tỷ baht.

Phát biểu ngày 27/10, người phát ngôn phó của chính phủ Thái Lan Lalida Persvivatana cho biết Cục Thủy lợi Hoàng gia sẽ là cơ quan chủ trì triển khai giai đoạn chuẩn bị này, hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ ngập lụt tại khu vực hạ lưu lưu vực sông Chao Phraya.

Đây là 1 trong 9 đề án lớn được thiết kế nhằm giảm thiểu tình trạng ngập lụt tại khu vực hạ lưu sông Chao Phraya. Với phạm vi trải rộng trên địa bàn 9 tỉnh, dự án gồm 2 phân đoạn chính, gồm đoạn kênh Chai Nat - Pasak với kinh phí 40,86 tỷ baht và đoạn kênh Pasak - Vịnh Thái Lan với kinh phí 124,14 tỷ baht.

Dự án có thời gian thực hiện 8 năm, dự kiến kéo dài từ năm 2027 đến năm 2034, và đã được chính phủ Thái Lan phê duyệt về mặt chủ trương vào ngày 29/9 vừa qua.

Khoản viện trợ không hoàn lại từ WB sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc rà soát kỹ thuật, ước tính chi phí xây dựng, đánh giá tính khả thi về kinh tế và tài chính, chuẩn bị công tác đấu thầu, nghiên cứu tác động môi trường và xã hội, lập kế hoạch thu hồi đất cũng như mô phỏng các kịch bản ngập lụt.

Bên cạnh đó, các hoạt động chuẩn bị cũng sẽ bao gồm khảo sát các hộ gia đình, đất đai và tài sản bị ảnh hưởng; xây dựng phương án đền bù hợp lý; lập kế hoạch tái định cư và thiết lập các cơ chế tham vấn cộng đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân địa phương.