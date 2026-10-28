Hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, buổi sáng, từ 8h đến 9h30, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 2 tại hội trường.

Từ 9h45 đến 11h30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 130 điều, giảm 68 điều so với Luật Nhà ở năm 2023.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo chỉnh lý quy định về việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm. Theo đó, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, người mua được bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật, nếu đã được cấp Giấy chứng nhận.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu, nếu đã được cấp Giấy chứng nhận.