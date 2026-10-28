TP. Hồ Chí Minh: Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Một công trình "Xanh hóa cảnh quan đô thị" trên địa bàn phường Bình Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 7138/QĐ-UBND liên quan triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Thành ủy về bảo vệ môi trường (BVMT), chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong thời kỳ mới. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 208/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 125-KH/TU của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh với mục đích chính hướng tới xây dựng một đô thị sinh thái bền vững, tiên phong phát triển xanh tại khu vực Đông Nam Á.

TP. Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu năm 2030 sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, giải quyết căn bản tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn để đạt tỷ trọng kinh tế xanh chiếm từ 10% trở lên trong GRDP toàn thành phố.

Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị thông minh, hiện đại với môi trường sống chất lượng cao, hài hòa với thiên nhiên. Thành phố phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng "0" (Net Zero), khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực về chủ động thích ứng với BĐKH.

Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi trên địa bàn phường Dĩ An. Ảnh: Quang Phương

Để hiện thực hóa tầm nhìn trên, TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhiều nhóm giải pháp, nhiệm vụ. Cụ thể: Về kinh tế và nguồn lực: Đảm bảo bố trí tối thiểu 3% tổng chi ngân sách hằng năm của thành phố cho sự nghiệp BVMT. Nâng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện rác) đạt từ 30% trở lên so với công suất cực đại của hệ thống điện toàn thành phố.

Về xử lý chất thải và ô nhiễm: Cam kết thu gom và xử lý đạt quy chuẩn 100% cụm công nghiệp, 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn. Đặc biệt, áp dụng các công nghệ hiện đại, thu hồi năng lượng để kéo giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải trực tiếp xuống dưới mức 10%.

Thành phố cũng sẽ chú trọng đầu tư, phát triển không gian xanh và hạ tầng đô thị: Nỗ lực trồng mới, phục hồi ít nhất 4.460ha diện tích rừng để nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%. Đặt mục tiêu phát triển và chứng nhận ít nhất 500 công trình xây dựng xanh trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực an sinh và thích ứng khí hậu: Thành phố sẽ bảo đảm trên 70% hộ dân tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn, và di dời trên 80% hộ dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến khu vực định cư an toàn.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là cơ quan đầu mối chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch. UBND thành phố cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn thành kế hoạch hành động chi tiết trước cuối năm 2026.