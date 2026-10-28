Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng chỉnh trang không gian hồ Hoàn Kiếm

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có tờ trình số 435/TTr-UBND gửi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Dự án được thực hiện trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Hà Nội.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 22.229 tỷ đồng.

Biểu diễn múa rồng trong Lễ hội Hòa Bình tại hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phong Anh)

Mục tiêu của dự án là hình thành một không gian quảng trường lớn, kết nối trực tiếp hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần với các nhiệm vụ cụ thể.

Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82ha. Hạng mục này có mức đầu tư lớn nhất, sơ bộ tính toán lên tới 9.924 tỷ đồng và được chi trả hoàn toàn từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm quy mô 4 tầng hầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và khu vực công viên, quảng trường phía bắc hồ Hoàn Kiếm. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là 4.611 tỷ đồng. Dự án này do Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô làm nhà đầu tư.

Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng công trình và cải tạo chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP-loại hợp đồng BT, gồm: Xây mới khu vực Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, cải tạo, chỉnh trang Trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố và chỉnh trang cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm. Dự án này có tổng mức đầu tư 7.694 tỷ đồng, cũng do Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện.

Để thanh toán cho nhà đầu tư, thành phố sẽ thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị cho thuê đất khai thác sử dụng không gian ngầm của Dự án thành phần 2 hoặc thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công.

Sơ bộ quỹ đất dự kiến thanh toán gồm 6 quỹ đất rộng khoảng 7,31ha với giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng. Các khu đất dự kiến đối ứng nằm tại phố Tràng Tiền, hai bên Bưu điện, một số khu đất tại các phố Tăng Bạt Hổ, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng và khu vực xã Đông Anh.

Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được xây dựng dựa trên nhiều căn cứ pháp lý, trong đó có Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; việc xác định dự án cần triển khai ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a, b, d khoản 5 Điều 22 của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).