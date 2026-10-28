Tp Huế đẩy nhanh sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư, phát huy hiệu quả tài sản công

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ngành liên quan kiểm tra thực địa một số cơ sở nhà, đất dôi dư

Sáng 27/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra thực địa một số cơ sở nhà, đất dôi dư tại Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Rà soát thực địa, làm rõ từng cơ sở nhà đất dôi dư

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhà đất dôi dư cần được rà soát, xử lý kịp thời nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, hạn chế thất thoát và lãng phí nguồn lực.

Tại các địa phương Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà, đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng một số cơ sở nhà, đất; nghe báo cáo về tình hình quản lý, phương án sắp xếp, xử lý, khai thác cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình quản lý, phương án sắp xếp nhà, đất dôi dư

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan, xem xét hướng xử lý đối với từng cơ sở. Một số vướng mắc được tập trung giải quyết, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục triển khai các bước theo quy định.

Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc hiện trạng, hồ sơ pháp lý và nhu cầu sử dụng đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư. Phương án đề xuất phải phù hợp với tình hình thực tế, quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương.

Đối với Sở Tài chính, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Việc xử lý tài sản công cần bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, gắn với nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tránh tình trạng cơ sở bỏ trống kéo dài, xuống cấp, gây lãng phí ngân sách và nguồn lực xã hội.

Hoàn thành trong năm 2026, hướng tới phát triển bền vững

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, việc lựa chọn phương án sử dụng cần tính đến hiệu quả lâu dài, sự phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của từng địa bàn. Những cơ sở có khả năng khai thác cần được xem xét sử dụng hợp lý, góp phần phục vụ nhu cầu công cộng và tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Phát huy hiệu quả tài sản công còn là giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Phát huy hiệu quả tài sản công không chỉ là yêu cầu trong quản lý nhà nước mà còn là giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Khi được triển khai đồng bộ, đúng quy định và gắn với quy hoạch, việc sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư sẽ góp phần xây dựng nền quản trị hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Huế./.