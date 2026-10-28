Phụ nữ Phú Xuyên chung tay xóa 'điểm đen' rác thải, xây dựng những tuyến đường hoa

Các Chi hội Phụ nữ ở xã Phú Xuyên tập trung chăm sóc tuyến đường hoa. Ảnh: PV

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy trình. Một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả đó chính là tập trung xử lý, xóa bỏ các “điểm đen” rác thải, tiến hành cải tạo đất để trồng hoa dọc nhiều tuyến đường.

Tuyến đường hoa tại thôn Thuỵ Phú, xã Phú Xuyên tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, sắc hoa rực rỡ. Ảnh: PV

Chi hội trưởng Chi hội Hội Phụ nữ thôn Thuỵ Phú Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động chị em duy trì vệ sinh các tuyến đường, tích cực trồng và chăm sóc hoa, cây xanh các loại. Trong đó, riêng tuyến đường hoa được được chọn làm mô hình điểm chủ yếu trồng hoa hồng, hoa ngũ sắc, hoa mẫu đơn… để từng bước nhân ra diện rộng.

“Các tuyến đường hoa đã góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, không còn hiện tượng rác thải vứt bỏ bừa bộn như trước đây. Việc xây dựng tuyến đường hoa đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong giữ gìn cảnh quan chung, duy trì những việc làm tốt có ích cho gia đình và xã hội”, chị Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu về bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã mang lại những kết quả thiết thực. Với sự chung tay vào cuộc của chị em, nhiều khu vực từng là “điểm đen” về rác thải đã được xây dựng thành những tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện với môi trường.

Những khu vực từng là nơi rác thải vứt bỏ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường đã được thay thế bằng tuyến đường hoa từ chính bàn tay của chị em phụ nữ. Ảnh: PV

Tại khu vực ven bờ hồ ở thôn Trần Phú, suốt nhiều năm rác thải sinh hoạt, phế thải vật liệu xây dựng chất thành từng đống lớn, gây ô nhiễm môi trường. Với quyết tâm trả lại môi trường trong lành và diện mạo khang trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã lựa chọn nơi đây để xóa “điểm đen” rác thải, xây dựng tuyến đường bích họa, đường hoa rực rỡ sắc màu.

“Điểm tập kết rác tự phát đã tồn tại hơn 10 năm, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống của người dân. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cùng người dân chung tay thu gom, xử lý rác và trồng hoa dọc đường, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đáng sống”, chị Đinh Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trần Phú cho biết.

Tuyến đường hoa là những mảng xanh trải dài, nhiều sắc hoa khác nhau, tạo không gian đẹp, môi trường trong lành. Ảnh: PV

Những tuyến đường hoa tại các thôn ở xã Phú Xuyên trở thành những mảng xanh trải dài, sắc hoa rực rỡ. Đây không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan môi trường, điều quan trọng là sự thay đổi trong nhận thức, hành động của mỗi người dân. Từ chỗ chọn làm nơi tập kết rác, người dân đã cùng nhau gìn giữ, chăm sóc hoa để tuyến đường luôn sạch, đẹp, không khí trong lành.

Bên cạnh xây dựng các tuyến đường hoa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên còn tập trung triển khai mô hình "tuyến đường kiểu mẫu về bảo vệ môi trường" dọc Quốc lộ 1A. Hội đã lắp đặt rất nhiều thùng đựng rác công cộng để các hội viên và người dân phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần làm cho đường phố, khu dân cư thêm khang trang, sạch, đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các tuyến đường hoa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: PV

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Kim Thuần, các mô hình, phần việc bảo vệ môi trường được lồng ghép với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Riêng các tuyến đường hoa không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cảnh quan mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh. Sắc hoa rực rỡ trên các tuyến đường là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của hội viên và người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

“Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; tích cực vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa, kịp thời trồng bổ sung những nơi cây hoa bị hư hỏng do mưa lũ. Duy trì, phát huy phong trào thi đua xây dựng các tuyến đường xanh hơn, sạch đẹp hơn, góp phần kiến tạo môi trường sống an toàn, trong lành, phát triển bền vững”, Nguyễn Thị Kim Thuần thông tin.