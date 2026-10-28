Xã Sóc Sơn hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội, UBND xã Sóc Sơn đã chủ động triển khai các nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai theo kế hoạch; các nhiệm vụ được phân công cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia và 26 Tổ lấy ý kiến tại các thôn, tổ dân phố.

Xã Sóc Sơn thông tin rộng rãi, lấy ý kiến Nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV.

UBND xã cũng tổ chức công khai Đề án và các tài liệu phục vụ lấy ý kiến Nhân dân bằng nhiều hình thức gồm. Việc công khai tài liệu được thực hiện nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin, nghiên cứu nội dung Đề án trước khi tham gia cho ý kiến.

Quá trình triển khai có sự phối hợp giữa UBND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn tổ dân phố; công tác công khai tài liệu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm đếm và tổng hợp kết quả được tổ chức theo trình tự, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian 3 ngày, UBND xã Sóc Sơn đã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đến 31.707 hộ dân thuộc địa bàn 26/26 thôn, tổ dân phố. Tổng số hộ dân tham gia ý kiến vào Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ là 29.240 hộ dân (chiếm 92,22% tổng số hộ dân trên địa bàn xã).

Kết quả kiểm số phiếu hợp lệ, có 28.813 hộ dân đồng ý với nội dung Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Tỷ lệ hộ dân tán thành trên tổng số hộ dân toàn xã là 90,87%. Nhiều thôn, tổ dân phố có tỷ lệ hộ dân tán thành đạt 100% như: Cộng Hòa, Xuân Đồng, Thanh Thủy, Thái Phù, Đoài…

Theo đánh giá của UBND xã Sóc Sơn, nhìn chung Nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia vào việc góp ý, khảo sát, cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã cơ bản diễn ra thuận lợi, nghiêm túc; không phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc tổ chức lấy ý kiến cơ bản bảo đảm yêu cầu công khai, dân chủ, khách quan và tiến độ chung mà thành phố Hà Nội đề ra.