Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội: Tháo gỡ vướng mắc từ các địa phương

Xã Hồng Vân đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cho các hộ dân thuộc 3 khu dân cư: Xóm 4 thôn Phương Quế, thôn Duyên Trường và thôn Xâm Dương 3. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đang được đẩy nhanh trên địa bàn các xã, phường phía Nam Thủ đô.

Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ thực hiện cao, trong khi thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thu hồi đất, di chuyển mồ mả, tái định cư và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Theo thông tin được Thành ủy Hà Nội công bố, tính đến cuối tháng 10/2026, dự án đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã phê duyệt phương án và quyết định thu hồi khoảng 7.707,89 ha đất, đạt 84,7% tổng khối lượng cần thực hiện.

Đây là kết quả đáng chú ý trong quá trình triển khai dự án có quy mô lớn ở phía Nam Thủ đô.

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, trước đây có tên là Khu đô thị thể thao Olympic, được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025, có quy mô khoảng 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Theo quy hoạch, dự án được tổ chức thành bốn phân khu chức năng, gồm đô thị gắn với giao thông công cộng tại ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao; trong đó, quần thể sân vận động tại phân khu B là một trong những hạng mục được tập trung triển khai.

Tại xã Hồng Vân, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả cao, với 7.686.153m², đạt 98,05% tổng diện tích phải thực hiện. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã chi trả hơn 5.786 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy khối lượng lớn công việc đã được giải quyết tại Hồng Vân.

Tại xã Thượng Phúc, địa phương đã giải phóng mặt bằng 857,5 ha đất nông nghiệp, đất công ích, đạt 94,76% diện tích phải thực hiện đối với nhóm đất này. Bên cạnh thu hồi đất, địa phương còn triển khai kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường và tổ chức di chuyển mồ mả phục vụ dự án.

Đây là công việc cần có sự phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn và người dân, nhất là tại những khu vực có nghĩa trang nằm trong phạm vi thu hồi đất.

Lãnh đạo xã Thượng Phúc xác định giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Các kết quả tại Hồng Vân và Thượng Phúc cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai với khối lượng đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, khó khăn không chỉ nằm ở khối lượng đất phải thu hồi mà còn liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, chính sách bồi thường, bố trí tái định cư và việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Lãnh đạo các xã Thượng Phúc, Dân Hòa, Thường Tín và Tam Hưng cho biết, khó khăn nằm ở những vướng mắc về cơ chế đối với đất dịch vụ, đất ở có lịch sử sử dụng lâu năm nhưng hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, công tác di dời mồ mả và bố trí tái định cư.

Các địa phương đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân sau thu hồi đất.

Về phía nhà đầu tư, những khó khăn được phản ánh tại thời điểm này còn liên quan đến thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật và nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng.

Trước đó khi kiểm tra tiến độ dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các cơ quan chuyên môn, tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý việc chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Khi dự án được triển khai, quá trình đô thị hóa sẽ làm thay đổi điều kiện sản xuất, việc làm và đời sống của một bộ phận người dân trong vùng dự án. Vì vậy, việc giải quyết các chính sách liên quan cần được thực hiện đồng bộ với công tác thu hồi đất.

Tại cuộc làm việc ngày 22/10 về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là một trong những công trình được báo cáo tiến độ thực hiện.

Theo số liệu đến ngày 15/10, dự án đã phê duyệt phương án và quyết định thu hồi khoảng 7.707,89 ha đất, đạt 84,7% tổng khối lượng cần thực hiện.

Tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, nhất là việc di chuyển công trình ngầm, công trình nổi và mồ mả.

Đối với những khu vực đã có mặt bằng sạch, chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm chất lượng, tránh lãng phí nguồn lực.

Những yêu cầu này cũng đặt ra đối với quá trình triển khai Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, nơi công tác thu hồi đất được thực hiện trên địa bàn nhiều xã, phường, liên quan đến các loại đất và điều kiện sử dụng khác nhau. Việc hoàn tất thủ tục bồi thường, thu hồi đất cần gắn với chi trả, bàn giao mặt bằng thực tế, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án./.