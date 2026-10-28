Hà Nội xem xét 22 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố

Sáng 28/10, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ các điểm nghẽn của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Hà Nội tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển.

Theo bà Hà, trong 9 tháng đầu năm, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, riêng quý III tăng 10,02%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 568.000 tỷ đồng và đến giữa tháng 10 vượt 590.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11% vẫn đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Hải Thành).

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét 22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung lớn, gồm phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược; kinh tế, ngân sách, đầu tư công và năng lượng sạch; văn hóa, thể thao, dân số và an sinh xã hội; cùng các cơ chế, chính sách và vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đáng chú ý, HĐND Thành phố xem xét các cơ chế phát triển đường sắt đô thị; chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; xử lý những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy tại 12 dự án.

Một nội dung đáng chú ý khác là thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm, với cơ chế cho phép người thuộc diện thụ hưởng được mua nhà không qua bốc thăm.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà, các chính sách an sinh xã hội và việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội với tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, dù là kỳ họp chuyên đề, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới và phức tạp. Bà đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, đánh giá kỹ căn cứ pháp lý, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi của từng chính sách.

Đồng thời, UBND Thành phố và các cơ quan trình cần tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thẩm tra, bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các nội dung được xem xét lần này có phạm vi tác động rộng, từ cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư đường sắt đô thị, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ đến chính sách an sinh xã hội, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, tái thiết đô thị và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, các quyết sách về đường sắt đô thị, thiết chế văn hóa, thể thao, tái thiết không gian đô thị trung tâm và xử lý những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng đều có tác động sâu rộng đến cấu trúc, diện mạo và phương thức phát triển của Thủ đô.

"Đây là những việc cần phải làm, những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ và những nguồn lực cần phải được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đối với chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan điểm phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Hải Thành).

Tuy nhiên, ông Thắng lưu ý thành phố cần tính toán đồng bộ nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm người thuộc diện thụ hưởng có cơ hội tiếp cận nhà ở trên thực tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư; tập trung vốn cho những công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, tạo sức lan tỏa và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng.

Về chính sách xã hội, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh là đầu tư cho con người, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

"Mọi chính sách xã hội phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiệu quả của kỳ họp không chỉ thể hiện ở việc thông qua các nghị quyết mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện. Thành phố cần tránh tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng triển khai chậm trễ, kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách và mục tiêu phát triển.