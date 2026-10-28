Hải Phòng sắp đấu giá khu đất gần 2.000 tỷ đồng tại Bắc Sông Cấm

UBND TP Hải Phòng vừa ký quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư hỗn hợp cao tầng tại lô I.16/CTHH-01 trong KĐT Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên.

Khu đất được xác định nằm ở vị trí 2 mặt tiền đường nội bộ trong khu Trung tâm Chính trị - Hành chính, đoạn đường có mặt cắt ngang từ 60m.

Lô đất có diện tích hơn 62.400m2 (6,2ha) được quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, dịch vụ thương mại, cây xanh và bãi đỗ xe.

Hải Phòng dự kiến đấu giá khu đất hơn 2.000 tỷ đồng tại Bắc Sông Cấm.

Trong đó, diện tích đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án hơn 30.500m2 (3,05ha), thời hạn sử dụng 50 năm. Diện tích còn lại thực hiện công trình cây xanh công cộng, bãi đỗ xe với tổng diện tích hơn 31.800m2 (3,18ha).

Giá khởi điểm được duyệt hơn 1.996 tỷ đồng, dự kiến sẽ tổ chức đấu giá trong tháng 11. Thành phố dự kiến thu về hơn 2.096 tỷ đồng, tăng 5% so với giá khởi điểm.

Thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hoàn thiện hồ sơ đấu giá, triển khai các thủ tục. Sở NN&MT, Tài chính, Xây dựng hướng dẫn, giám sát đơn vị tổ chức đấu giá.

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