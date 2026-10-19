Để trẻ được chăm sóc toàn diện

Trẻ em bị dị tật bẩm sinh được khám sàng lọc trong chương trình Phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2026

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 191.300 trẻ em, chiếm khoảng 21,7% dân số, trong đó có trên 18.100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Trước những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau của trẻ em, các cấp, ngành của tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Với vai trò là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em, sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em; đồng thời quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh phù hợp... Thông qua việc tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội và triển khai các chương trình hỗ trợ, chúng tôi hướng tới mục tiêu để mọi trẻ em đều được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em được triển khai với nhiều hình thức gắn với hoạt động thực tiễn tại cộng đồng và trường học. Đơn cử như từ năm 2025 đến nay, các cấp đoàn, đội đã tổ chức hơn 320 hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, huy động trên 2 tỷ đồng triển khai các công trình, phần việc dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới; trao hơn 2.500 suất quà, học bổng và đồ dùng thiết yếu; mở 48 lớp dạy bơi miễn phí. Công an tỉnh đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ, đồng hành với 51 trẻ mồ côi có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc rơi vào tệ nạn xã hội. MTTQ và các tổ chức xã hội các cấp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao trên 2.600 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chú trọng kết nối nguồn lực để chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội đã vận động, kết nối nhận đỡ đầu thêm 54 trẻ, nâng tổng số trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu lên 240 trẻ. Tổng giá trị hỗ trợ quà và tiền mặt dành cho các em đạt trên 319 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập, các cấp hội còn thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, tết, đầu năm học, động viên các em vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Cùng với những nội dung trên, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành còn hướng đến bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ. Từ năm 2025 đến nay, Sở Y tế đã phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan rà soát, kết nối hỗ trợ khám, điều trị, phẫu thuật cho gần 130 trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh cần can thiệp chuyên môn.

Từ sự phối hợp đó, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội tiếp cận các chương trình khám, chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí. Trường hợp cháu Hoàng Triều Dương (10 tuổi, thôn Làng Phiêng, xã Bằng Mạc) là một ví dụ. Cháu Dương bị sụp mí mắt bẩm sinh nhưng gia đình chưa có điều kiện phẫu thuật. Qua thông báo của xã về chương trình phẫu thuật cho trẻ khuyết tật, gia đình đã đăng ký cho cháu tham gia. Ngày 28/9/2026, cháu Dương được phẫu thuật thành công. Bà Vy Thị Minh Thu, người thân của cháu xúc động chia sẻ: Nhờ chương trình hỗ trợ, cháu đã được điều trị, giờ có thể nhìn và sinh hoạt bình thường.

Nhờ sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; 100% xã, phường thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến trẻ em. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,9%, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc-xin đạt 96,9%. Kết quả này cho thấy vai trò của sự phối hợp liên ngành trong bảo đảm quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.