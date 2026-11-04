Trách nhiệm, khẩn trương lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Nỗi mong chờ của thân nhân liệt sĩ

Sáng 29/10, tại điểm lấy mẫu ở thôn Cao Thượng, xã Tân Yên, nhiều thân nhân cảu các liệt sĩ chưa rõ thông tin đã có mặt từ sớm. Phần lớn là người trung niên, cao tuổi, có người đã chờ hàng chục năm mong tin của người thân hy sinh trong chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Hồi (sinh năm 1958) và ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1961), ở thôn Đoàn Kết, xã Nhã Nam là em ruột của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Văn Phượng. Bà Hồi chia sẻ: “Khi nhận giấy báo tử của các anh, gia đình còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện tìm kiếm, đưa hài cốt các anh về quê hương. Khi cha mẹ qua đời, điều trăn trối cuối cùng của ông bà là mong sớm đưa các anh trở về”.

Lực lượng chức năng, chính quyền phường Lục Nam động viên thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN tại điểm thu nhận ở tổ dân phố Đồi Ngô.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu nhập ngũ năm 1967, hy sinh năm 1969 tại chiến trường miền Nam; còn liệt sĩ Nguyễn Văn Phượng nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và hy sinh năm 1972. Trong ký ức của người thân, ông Lưu tính hiền lành, còn ông Phượng khá tinh nghịch. Khi các anh vào chiến trường, những người em còn nhỏ nên ký ức về cuộc đời và quá trình chiến đấu của các anh không còn đầy đủ. Vì vậy, những thông tin ít ỏi từ lời kể và giấy tờ gia đình trở thành manh mối quý giá trong hành trình tìm kiếm. Nhiều năm qua, do thiếu thông tin cụ thể, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của các liệt sĩ. Đợt lấy mẫu ADN lần này mở thêm hy vọng đối chiếu dữ liệu thân nhân, góp phần xác định danh tính hài cốt các anh.

Cũng mang theo mong mỏi ấy, ông Nguyễn Văn Điệt (sinh năm 1956), ở tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Lục Nam, đến lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính hài cốt của hai người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Thai (sinh năm 1944) và liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1948). Theo lời kể của ông Điệt, cả hai người anh đều nhập ngũ năm 1966. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thai hy sinh năm 1968; một năm sau, gia đình tiếp tục nhận tin báo tử của liệt sĩ Nguyễn Thanh Tâm. Trước khi nhập ngũ, ông Thai ở nhà, còn ông Tâm là công nhân lâm trường. Việc tham gia lấy mẫu lần này là một cơ hội để ông Điệt cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan chức năng đối chiếu, xác minh. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, những thông tin lưu giữ cũng khác nhau, nhưng đều chung mong muốn tìm được phần mộ người thân sau nhiều năm chờ đợi. Với họ, lấy mẫu ADN là thêm niềm hy vọng về ngày tìm được hài cốt, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Chủ động chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Công an thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công an các xã, phường triển khai đồng bộ các phần việc. Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, để việc lấy mẫu đúng đối tượng, bảo đảm tiến độ, Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, phường phối hợp rà soát, xác minh thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân; bố trí lực lượng sẵn sàng điều kiện thu nhận mẫu.

Đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn được triển khai từ ngày 29/10 đến hết ngày 2/11; thu nhận mẫu của hơn 3 nghìn trường hợp. Toàn thành phố tổ chức 15 điểm trạm lấy mẫu do đoàn công tác của Bộ Công an và Công an thành phố trực tiếp thực hiện.

Đợt này, đối tượng thu mẫu chủ yếu là thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ, gồm: Mẹ đẻ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ; con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ; anh, chị, em của mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại liệt sĩ và con của chị gái, em gái của mẹ đẻ liệt sĩ. Trên cơ sở đăng ký, công an các địa phương phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin thân nhân với hồ sơ liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm chính xác về quan hệ huyết thống, đúng thứ tự ưu tiên; tránh bỏ sót, thu sai, thu trùng mẫu.

Tại phường Tiên Du, Quế Võ, Kinh Bắc, Vũ Ninh... công tác chuẩn bị lấy mẫu ADN được triển khai từ sớm. Công an các xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia; chuẩn bị hội trường, bàn ghế, nước uống; lực lượng đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ đưa đón thân nhân liệt sĩ được phân công cụ thể.

Các địa phương trong cùng cụm cũng phối hợp, chia sẻ trách nhiệm, bảo đảm việc tổ chức và phục vụ đoàn thu mẫu diễn ra thuận lợi. Người đón tiếp, hướng dẫn thủ tục, người hỗ trợ thân nhân cao tuổi, người trông giữ phương tiện... giúp quá trình thu nhận mẫu thuận lợi, nhanh hơn. Đặc biệt, cán bộ công an và người thân còn hỗ trợ đưa đón hoặc đến tận nơi lấy mẫu với những người tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn.

Ở phường Lục Nam, chính quyền địa phương chủ động huy động các lực lượng tham gia. Ông Đào Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Lục Nam chia sẻ: “Phường giao lực lượng công an làm đầu mối tham mưu; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tổ dân phố, huy động đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân tình nguyện hỗ trợ. Các lực lượng đã tích cực hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại, giúp việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi hơn”.

Công an thành phố và chính quyền cơ sở đã phối hợp triển khai đồng bộ các khâu rà soát, tuyên truyền, vận động, tổ chức thu nhận mẫu, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình và tiến độ. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một nguồn hy vọng giúp các gia đình sớm tìm lại người thân đã hy sinh vì đất nước, Nhân dân.