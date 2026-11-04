Công bố, trao quyết định bổ nhiệm Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Y tế

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định và cùng lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ, trưởng thành qua quá trình công tác tại các cơ sở y tế địa phương và bệnh viện đầu ngành của cả nước.

Trong quá trình công tác, đồng chí Đào Xuân Cơ được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng chí đã cùng tập thể bệnh viện vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, từng bước đưa đơn vị phát triển.

Bộ trưởng Y tế cũng ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của đồng chí Đào Xuân Cơ cùng tập thể Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều sáng kiến được triển khai, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều trị và quản lý bệnh viện; áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN MINH)

Một dấu ấn đáng chú ý là việc tiếp quản, đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời hỗ trợ giảm tải cho hệ thống khám, chữa bệnh.

Người đứng đầu ngành y tế bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm được rèn luyện từ thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh, tân Thứ trưởng sẽ phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế gánh vác các nhiệm vụ; tham mưu, chỉ đạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ khẳng định được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao trọng trách Thứ trưởng Y tế không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước ngành y tế và đặc biệt là trước Nhân dân.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ chia sẻ, từ một bác sĩ trực tiếp điều trị, trải qua nhiều vị trí công tác, đến trách nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Thứ trưởng Y tế, mỗi cương vị có những yêu cầu khác nhau, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết thực tiễn khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện đã giúp ông hiểu sâu sắc những khó khăn của người bệnh, những áp lực, hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế, cũng như những bất cập về cơ chế, chính sách cần được tháo gỡ.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN MINH)

Tham gia lãnh đạo, quản lý toàn ngành đòi hỏi tầm nhìn rộng hơn, tư duy hệ thống hơn, trách nhiệm cao hơn và nhất là tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi; sự bổ nhiệm hôm nay không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một chặng đường mới, với những yêu cầu cao hơn và trách nhiệm nặng nề hơn.

Tân Thứ trưởng Y tế cam kết giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn gương mẫu, công tâm, khách quan, đặt lợi ích của đất nước, của ngành và của Nhân dân lên trên hết; đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; sẽ cùng đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các Vụ, Cục, các cơ quan, đơn vị xây dựng một tập thể đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, cùng chia sẻ khó khăn, cùng tìm giải pháp và cùng hành động vì mục tiêu chung.

Tân Thứ trưởng Y tế đồng thời cam kết: Quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi chính đáng của người bệnh; cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ; củng cố hệ thống y tế cơ sở, phát triển năng lực y tế địa phương, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phấn đấu để người dân, dù ở thành thị, nông thôn, miền núi hay vùng sâu, vùng xa, đều được tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng chất lượng, an toàn, công bằng và thuận lợi… Chất lượng khám chữa bệnh không chỉ được đo bằng kỹ thuật hiện đại, mà còn bằng hiệu quả điều trị, sự an toàn, thái độ phục vụ và niềm tin của người bệnh.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị trực thuộc tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng. (Ảnh: TRẦN MINH)

Mặt khác, siết chặt kỷ cương pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo vệ cán bộ y tế làm đúng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh. Muốn ngành y tế phát triển bền vững, phải xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, đồng bộ, khả thi; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, nhưng đồng thời phải tháo gỡ những bất cập, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Quản lý phải nghiêm minh, trách nhiệm phải rõ ràng, nhưng không để những quy định thiếu đồng bộ làm cản trở hoạt động chuyên môn, đổi mới, sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh; đồng thời bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế tận tâm, thực hiện đúng chức trách, đúng pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Không để người bệnh thiệt thòi vì những bất cập của hệ thống; không để người thầy thuốc chân chính phải đơn độc trước những khó khăn, áp lực nghề nghiệp. Bảo vệ người bệnh và bảo vệ cán bộ y tế làm đúng không phải hai mục tiêu đối lập, mà là hai trách nhiệm không thể tách rời của một nền y tế công bằng, minh bạch, nhân văn và thượng tôn pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tân Thứ trưởng Y tế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí Bộ trưởng; sự đoàn kết, phối hợp, chia sẻ chân thành của các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ đồng thời xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, luôn khiêm tốn, cầu thị, gần gũi thực tiễn, nói đi đôi với làm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành y tế Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của Nhân dân.