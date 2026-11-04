TP.HCM hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu m³ đá thi công cao tốc

Nguồn cung từ 40 mỏ đá

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý chủ trì buổi làm việc về nhu cầu vật liệu đá xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tham dự có đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan của hai địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nông nghiệp TP Cần Thơ, tuyến cao tốc có chiều dài qua địa bàn khoảng 132,71km, tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng.

Dự án triển khai từ năm 2022, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2027. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 62%.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa TP.HCM và TP Cần Thơ.

Tổng nhu cầu đá xây dựng phục vụ dự án khoảng 4,1 triệu m³. Trong đó, nguồn đá đã xác định từ mỏ An Châu (An Giang) khoảng 1,145 triệu m³, hiện đã đưa về công trường khoảng 1 triệu m³; số còn lại dự kiến được tiếp nhận trong tháng 11 và 12/2026.

Ngoài ra, các nhà thầu đã tìm kiếm nguồn cung từ nhiều địa phương với khối lượng khoảng 500.000m³, trong đó đã đưa về công trường khoảng 400.000m³. Phần còn lại khoảng 116.000m³ sẽ tiếp tục được tìm kiếm, đưa về trong năm 2027.

Như vậy, dự án còn thiếu khoảng 2,5 triệu m³ đá chưa xác định được nguồn cung. TP Cần Thơ dự kiến tiếp nhận khoảng 250.000m³ trong tháng 12/2026 và 2,25 triệu m³ trong năm 2027.

Nhu cầu đá còn thiếu chủ yếu phục vụ sản xuất cấp phối đá dăm và thi công kết cấu mặt đường; nguồn đá phục vụ thi công cầu, cống và bê tông cơ bản đã được đáp ứng. Vật liệu phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về cường độ chịu nén, độ mài mòn, chỉ số CBR, hàm lượng hạt thoi dẹt và độ sạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM cho biết, thành phố hiện có 40 mỏ đá còn giấy phép hoạt động, gồm 23 mỏ tại khu vực Bình Dương và 17 mỏ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các mỏ có khả năng xem xét nâng công suất, mở rộng khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu cho các dự án đầu tư công. Trong đó, sở đã trình UBND TP.HCM xem xét nâng công suất hai mỏ Thường Tân 4 và Tân Mỹ, với tổng công suất tăng thêm khoảng 1,4 triệu m³.

Một số mỏ tại khu vực Phú Giáo như Phước Vĩnh, Tam Lập, Tam Lập 2 và Tam Lập 3 cũng được giới thiệu có chất lượng đá tốt. Với nguồn cung hiện có, khả năng dự trữ và phương án nâng công suất, TP.HCM đánh giá cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu 2,5 triệu m³ đá hỗ trợ Cần Thơ.

Kết nối nguồn cung, bảo đảm tiến độ

Để bảo đảm nguồn vật liệu, TP.HCM đề nghị TP Cần Thơ sớm rà soát, lựa chọn các mỏ phù hợp về chất lượng, khoảng cách vận chuyển và giá thành. Các nhà thầu cần trực tiếp khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đá trước khi lựa chọn nguồn cung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện để địa phương tiếp cận các nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Ông đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội và chủ mỏ khảo sát thực tế, đánh giá chất lượng, khả năng cung ứng, xác định cụ thể khối lượng có thể huy động từ từng mỏ.

Đồng thời, cần tính toán giá thành khai thác, vận chuyển và giá bán vật liệu theo hướng hài hòa lợi ích giữa chủ mỏ, nhà thầu và các bên liên quan, bảo đảm tiết kiệm chi phí đầu tư.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ được đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc khảo sát, lựa chọn mỏ, thống nhất khối lượng, giá bán và phương án vận chuyển.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định thành phố thống nhất chủ trương hỗ trợ 2,5 triệu m³ đá xây dựng cho TP Cần Thơ, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án trọng điểm quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện để việc cung ứng vật liệu được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ; tăng cường kết nối chủ mỏ với nhà thầu để thống nhất phương án khai thác, cung ứng, vận chuyển và tiếp nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở NN&MT làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và hiệp hội khẩn trương rà soát nguồn cung, kết nối các chủ mỏ với nhà thầu, xem xét các thủ tục cần thiết để nâng công suất khai thác, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Hai địa phương cũng sẽ phối hợp tổ chức khảo sát, lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đá tại các mỏ; thống nhất hợp đồng, giá bán, phương án vận chuyển và kế hoạch tiếp nhận phù hợp tiến độ thi công, hướng đến hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trong năm 2027.