Đắk Lắk triển khai công tác tuyển quân năm 2027

Sau khi sáp nhập, Đắk Lắk có địa bàn rộng, đa dạng về địa hình, quy mô, dân số; dân cư sinh sống phân tán, đời sống của một bộ phận nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng biển còn gặp khó khăn; nhiều thanh niên đi xuất khẩu lao động và làm ăn xa khỏi địa phương; trình độ, năng lực của một số cán bộ các cấp, nhất là cấp xã trong công tác tham mưu tuyển quân có nội dung, chất lượng chưa cao.

Quang cảnh hội nghị.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, kịp thời nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027, chủ động triển khai quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu. Hội đồng NVQS các xã, phường đã thực hiện đúng quy trình từ bình cử cấp thôn, buôn, tổ dân phố đến xét duyệt thực lực đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai.

Đến nay, các địa phương đã phân loại, báo cáo danh sách đề nghị miễn gọi nhập ngũ, tạm hoãn nhập ngũ năm 2027 để làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Toàn tỉnh đã hoàn thành sơ khám sức khỏe cấp xã cho hơn 60.000 nam công dân và đang làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành tổ chức khám sức khỏe NVQS cấp tỉnh ở các khu vực.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển quân năm 2027.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về Luật NVQS và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan quân sự các cấp phải làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân. Thực hiện đúng, đủ quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với thực lực từng địa phương, gắn với vùng động viên đến cấp xã. Phối hợp tốt với cơ quan quân sự, công an, y tế tham mưu thực hiện “3 cùng” - cùng Hội đồng NVQS, cùng Hội đồng khám sức khỏe và cùng lễ giao, nhận quân.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu các lực lượng tổ chức khám sức khỏe chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xét duyệt chính trị, đạo đức công dân thuộc diện nhập ngũ. Thực hiện chặt chẽ công tác xác lập hồ sơ, lý lịch nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đủ cơ sở kết luận về tiêu chí chính trị, đạo đức công dân nhập ngũ. Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đủ chỉ tiêu được giao, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm.

Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương Quân đội đối với thanh niên lên đường nhập ngũ và gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, tạo việc làm để họ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương…