Từ ngày mai 5-11, tổ chức phân luồng giao thông đẩy nhanh tiến độ Dự án Nâng cấp đường 25B

Đoạn từ quốc lộ 51 đến ngã tư Tín Nghĩa trên tuyến đường 25B sẽ được phân luồng giao thông từ ngày 5-11 để phục vụ thi công Dự án Nâng cấp đường 25B. Ảnh tư liệu

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông đoạn trên đường 25B, đoạn từ quốc lộ 51 đến ngã tư Tín Nghĩa. Việc phân luồng giao thông được triển khai phục vụ thi công tuyến chính và phần đường song hành bên phải đoạn Km0+040 - Km4+000 thuộc gói thầu số 10, Dự án Nâng cấp đường 25B.

Theo phương án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thông báo, toàn bộ bề rộng mặt đường tuyến chính, đường song hành bên phải hiện hữu trên đoạn tuyến nói trên sẽ được rào chắn để phục vụ thi công. Do đó, đối với hướng đi từ quốc lộ 51 đến phường Nhơn Trạch các phương tiện lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km5+000 (ngã tư Tín Nghĩa).

Tại đây, phương tiện chuyển hướng sang tuyến chính phải và đường song hành phải làm mới để tiếp tục hành trình. Ở chiều ngược lại, các phương tiện sẽ lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km5+000, sau đó chuyển hướng sang đường song hành trái hiện hữu để đi ra quốc lộ 51. Thời gian tổ chức giao thông dự kiến bắt đầu từ 16h ngày 5-11-2026 và kéo dài đến khi hoàn thành các hạng mục tuyến chính phải đoạn Km0+040 - Km4+000 hoặc đến khi có thông báo mới của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố yêu cầu đơn vị thi công triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, duy trì lưu thông thông suốt, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kế hoạch thi công, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động. Những trường hợp thi công không bảo đảm chất lượng, không đáp ứng yêu cầu an toàn hoặc không đúng phương án được phê duyệt phải được yêu cầu dừng thi công để khắc phục.

Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực cũng như kết nối giao thông cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.