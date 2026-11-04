Đồng chí Lê Minh Trí trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đồng Nai

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng lãnh đạo thành phố Đồng Nai, phường Trấn Biên chúc mừng đảng viên Lê Thanh Kiệm đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TV)

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng lãnh đạo thành phố Đồng Nai, phường Trấn Biên đã đến gia đình hai đồng chí Lê Thanh Kiệm và Nguyễn Thị Lâm để trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Thanh Kiệm, đảng viên Chi bộ khu phố Hiệp Hòa, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và tham gia công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Thanh Kiệm từng đảm nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

Với đồng chí Nguyễn Thị Lâm, đảng viên Chi bộ khu phố An Hảo, từ khi tuổi đời còn trẻ đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi.

Đồng chí từng là Trung đội phó nữ dân binh, sau đó công tác tại Bệnh viện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Ở tuổi gần 100, đồng chí Nguyễn Thị Lâm vẫn giữ trọn niềm tin tuyệt đối vào Đảng, luôn là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu.

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Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Lâm đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TV)

Tại gia đình hai đồng chí, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và gửi lời chúc mừng đến đồng chí Lê Thanh Kiệm và đồng chí Nguyễn Thị Lâm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này.

Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí Lê Thanh Kiệm và đồng chí Nguyễn Thị Lâm đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, những đảng viên lão thành như đồng chí Lê Thanh Kiệm và Nguyễn Thị Lâm là tài sản quý báu của Đảng; tấm gương sáng về lòng trung thành, đức hy sinh, lối sống giản dị và liêm khiết.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí đảng viên lão thành, các gia đình có công với cách mạng. (Ảnh: TV)

Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tấm gương của các đồng chí càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ hôm nay, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai và phường Trấn Biên tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí đảng viên lão thành, các gia đình có công với cách mạng; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ.