Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) do đồng chí Thiệu Văn Huy, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia có Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng đại diện một số sở, ban, ngành của thành phố.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Việt Oanh giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực và những định hướng phát triển lớn, trọng tâm của thành phố Bắc Ninh. Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và nguồn nhân lực chất lượng, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh và đại biểu thành phố Bắc Ninh tại buổi làm việc.

Quy mô kinh tế của Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 cả nước. Toàn thành phố có hơn 3.600 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 51,09 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc có 1.622 dự án, tổng vốn khoảng 12,39 tỷ USD, đứng đầu về số dự án và thứ ba về tổng vốn đầu tư trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Bắc Ninh và Trung Quốc đạt hơn 44 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các địa phương, đối tác Trung Quốc ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến văn hóa, giáo dục và giao lưu Nhân dân. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc như Nam Ninh, Lai Tân (Quảng Tây), Duy Phường (Sơn Đông), Trấn Giang (Giang Tô), Hà Khẩu (Vân Nam). Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã đầu tư, hoạt động hiệu quả và tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Bắc Ninh.

Đồng chí Thiệu Văn Huy cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Cùng với lợi thế về công nghiệp, Bắc Ninh đang tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với định hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế, công suất thiết kế 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đồng thời có các tuyến đường sắt liên vận quốc tế kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Đây là những điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối, giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đồng chí khẳng định, Bắc Ninh luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, cũng như giữa thành phố Bắc Ninh với các địa phương của Trung Quốc nói riêng; mong muốn Tạp chí Cầu Thị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc; tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và những thành tựu phát triển của thành phố. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền lý luận chính trị, tư tưởng và hoạt động báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao tặng sản phẩm làng nghề truyền thống của thành phố Bắc Ninh cho Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị.

Đồng chí Thiệu Văn Huy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại thành phố Bắc Ninh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tốc độ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và hiệu quả hợp tác giữa Bắc Ninh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng chí cho rằng, với những tiềm năng, lợi thế và nền tảng hợp tác đã được xây dựng, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác Trung Quốc.

Đồng chí khẳng định Tạp chí Cầu Thị luôn coi trọng việc tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển, kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền về Bắc Ninh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, năng động, thân thiện và là điểm đến thành công của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng chí cũng trân trọng mời lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các cơ quan liên quan đến thăm, làm việc với Tạp chí Cầu Thị trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Tạp chí Cộng sản cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu Thị là hai cơ quan lý luận chính trị có vị trí, vai trò quan trọng của Việt Nam và Trung Quốc, có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và mô hình hoạt động. Thời gian qua, hai cơ quan duy trì phối hợp hiệu quả trong nghiên cứu, trao đổi và tuyên truyền lý luận chính trị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cũng đánh giá cao những kết quả đổi mới tổ chức, hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh sau hợp nhất; đồng thời mong muốn thành phố Bắc Ninh tiếp tục quan tâm công tác nghiên cứu lý luận, truyền thông và hoạt động báo chí. Với uy tín, sức lan tỏa của Tạp chí Cầu Thị, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp giới thiệu rộng rãi hơn về đất nước, con người Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh-địa phương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có môi trường đầu tư năng động và nhiều tiềm năng hợp tác.

Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị thăm thực tế tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Lợi thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong 10 tháng năm 2026 và những kết quả nổi bật trong hoạt động báo chí, truyền thông của thành phố. Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận chính trị, đổi mới hoạt động báo chí, chuyển đổi số và tăng cường thông tin đối ngoại...qua đó, mở ra những cơ hội phối hợp thiết thực giữa các cơ quan báo chí của hai nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị đến thăm, tìm hiểu thực tế tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị thăm, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa tại Khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) đã đến thăm, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Đô, phường Từ Sơn.