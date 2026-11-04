Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hà Lan trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật và chuyển đổi số

Chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Hà Lan của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, quản lý trại giam và bảo đảm an ninh các công trình hạ tầng trọng yếu.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Toon Moolleman, Cục trưởng Cục quản lý các Cơ sở giam giữ Vương quốc Hà Lan cùng các đại biểu...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, ngày 2-11, Thượng tướng Lê Văn Tuyến làm việc với ông Toon Moolleman, Cục trưởng Cục Quản lý các cơ sở giam giữ Vương quốc Hà Lan và khảo sát thực tế Trại giam Zeist. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý trại giam.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến và đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo cảng APM Terminal II

Cùng ngày, Đoàn công tác thăm Cảng container tự động APM Terminal II tại thành phố Rotterdam, tìm hiểu mô hình vận hành cảng hiện đại.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị phía bạn chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh cảng biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống cảng tự động.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 quốc gia

Ngày 3/11, tại buổi làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan, hai bên trao đổi các giải pháp thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật; tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nghiên cứu đàm phán các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết.

Đoàn công tác thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan

Phía Vương quốc Hà Lan đánh giá cao chuyến thăm, đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan tới Việt Nam, dự kiến vào tháng 4-2027.

Các hoạt động trao đổi của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hợp tác song phương, quan tâm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Hà Lan.