An Hải bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Phường An Hải bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Ngăn. Ảnh: L.U

Gia đình bà Đỗ Thị Ngăn có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà thường xuyên đau ốm, nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cùng với kinh phí gia đình đóng góp, tổng kinh phí xây dựng căn nhà 160 triệu đồng.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, giúp gia đình có nơi ở khang trang, ổn định.

Tại buổi bàn giao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đặng Đình Hưởng chúc mừng gia đình bà Đỗ Thị Ngăn; đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và cộng đồng trong việc chăm lo đời sống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.