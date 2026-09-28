Để sự sẻ chia đến đúng người

Bà Nguyễn Thị Đệm ở tổ dân phố Cam Giá 6, phường Gia Sàng trước ngôi nhà mới được xây tặng.

Trong 9 tháng năm, MTTQ phường Gia Sàng đã phối hợp với các tổ chức khánh thành, bàn nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo, hộ gia đình bị sập nhà do bão; đồng thời hỗ trợ xây mới 2 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho 2 hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở tại xã Định Hóa. Tổng nguồn lực dành cho xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo lên tới hơn 2,558 tỷ đồng.

Giá trị của những ngôi nhà không chỉ nằm ở diện tích hay số tiền xây dựng. Đó là nơi để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, bớt đi nỗi lo thường trực và có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt, phát triển kinh tế.

Điểm đáng chú ý trong công tác an sinh ở Gia Sàng là sự chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang chăm lo những nhu cầu thiết thực, lâu dài. MTTQ phường hỗ trợ 10 hộ nghèo một số nhu cầu xã hội cơ bản, trong đó có 5 chiếc ti vi, 5 công trình phụ và hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ. Cách làm này cho thấy an sinh không chỉ là giúp các hộ gia đình vượt qua một thời điểm khó khăn, mà hướng tới tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Nếu MTTQ là nơi kết nối và điều phối các nguồn lực thì các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở Gia Sàng chính là những cánh tay nối dài đưa sự sẻ chia đến từng hoàn cảnh. Trong 9 tháng, tổng nguồn lực các đoàn thể dành cho hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 899 triệu đồng. Các hoạt động tập trung vào những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ nghèo, người cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh và gia đình chính sách.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gia Sàng trao trao hỗ trợ sinh kế, nhu cầu xã hội cơ bản cho hộ nghèo trên địa bàn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường duy trì hoạt động đỡ đầu, chăm sóc trẻ em mồ côi; trao hỗ trợ cho 20 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 30 triệu đồng và tiếp tục đỡ đầu 16 trẻ với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên phường cũng tổ chức những hoạt động hướng tới trẻ em, người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường Mầm non Đồng Liên, tuổi trẻ phường xây dựng công trình “Khu vui chơi cho em”, trao quà cho 210 thiếu nhi và 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị chương trình 103 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Gia Sàng còn phối hợp tổ chức chương trình “Bữa sáng yêu thương ấm lòng người bệnh”, trao 100 suất cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên; tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Cường Lợi...

Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sự chăm lo được nối dài từ nhiều phía. Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ 11 học sinh theo chương trình đỡ đầu với tổng kinh phí 99 triệu đồng; Hội Khuyến học đỡ đầu 3 học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gia Sàng cho biết: Thời gian tới MTTQ tiếp tục duy trì cách làm mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể lựa chọn một nhóm đối tượng, một cách hỗ trợ phù hợp. MTTQ giữ vai trò kết nối, phối hợp và giám sát để nguồn lực đến đúng địa chỉ.