Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

VIDEO: Cận cảnh tuyến đường hơn 4km, sau 4 năm thi công vẫn dang dở.

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 6 qua phường Thống Nhất. Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình quản lý. Nhà thầu thi công là Công ty CP đầu tư năng lượng - Xây dựng - Thương mại Hoàng Sơn và Công ty CP xây dựng Minh Fass.

Khởi công tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, nhưng đến nay dự án vẫn dang dở, chậm tiến độ﻿. Tuyến đường dài 4,36 km, tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng; vốn đã bố trí đạt 80%. Khối lượng thi công mới đạt khoảng 57%, nhiều đoạn chưa thể triển khai.

Ghi nhận tại công trường, dù thời tiết nắng ráo, một vài máy xúc, ủi thi công cầm chừng.

Một số vị trí cầu, đường đã cơ bản thành hình, song vật liệu vẫn ngổn ngang, nhiều đoạn mặt đường chưa hoàn thiện. Dọc tuyến, nhiều điểm rào chắn, biển cảnh báo được bố trí sơ sài.

Ông Bùi Đình Nhân, người dân phường Hòa Bình cho biết, suốt 4 năm qua người dân xung quanh mong tuyến đường sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, người dân phường Thống Nhất cho biết, một số đoạn thi công dang dở, vật liệu tập kết tại dải phân cách và ven đường, lâu ngày cỏ mọc phủ kín, có dấu hiệu hư hỏng, rất lãng phí.

“Một số hố ga chưa có nắp đậy, mặt đường thi công dang dở, sắt thép chỏng chơ nhưng không có cảnh báo”, ông Dũng cho hay.

Nhiều đoạn mặt đường đã thi công xong nhưng vỉa hè vẫn ngổn ngang.

Ông Đặng Tài Đức, chuyên viên Phòng Dự án 2, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình (Chủ đầu tư) cho biết, dự án chậm tiến độ do thiếu nguồn đất đắp và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao cũng gây khó khăn cho các nhà thầu. Tiến độ dự án hiện phụ thuộc vào việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hòa Bình.