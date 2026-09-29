Cà Mau siết chặt quy chế làm việc, củng cố đoàn kết nội bộ từ cơ sở

Quang cảnh cuộc họp chuyên đề chiều 29/9. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cuộc họp chuyên đề là bước chuẩn bị quan trọng của cấp ủy tỉnh Cà Mau nhằm củng cố tính kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức cơ sở đảng, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các quy định của Trung ương, ban hành hệ thống quy chế làm việc đồng bộ. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, chấp hành nghiêm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo tại địa phương, đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Hữu Trí trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là việc một số cấp ủy chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế khi có quy định mới của cấp trên; việc phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ có lúc chưa rõ ràng.

Đặc biệt, ở một số nơi còn xuất hiện tình trạng mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện bằng sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, hoặc chuyên quyền, thiếu dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đại biểu là lãnh đạo cấp sở, ngành và tương đương tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: Quy chế làm việc là cơ sở pháp lý, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Trong khi đoàn kết nội bộ là nguyên tắc sống còn, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống chính trị từ cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo kết luận tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để củng cố kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng quy định, sát với thực tiễn địa phương. Phải phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Kế đó, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu phải thực sự là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết hoặc đoàn kết một cách xuôi chiều, hình thức.

Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ là thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu Cà Mau trong thực hiện quy chế làm việc và đoàn kết nội bộ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Mặt khác, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế, gây mất đoàn kết hoặc làm giảm uy tín của đảng bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt phải phát huy dân chủ, đề cao tính chiến đấu, tính giáo dục và tính lãnh đạo; tạo không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng nội bộ.

Song hành đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức. Lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu…