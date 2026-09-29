Lan tỏa cách làm 'Thôn số' của xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình “Thôn số”. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Bát Xát, mô hình “Thôn số” thí điểm đầu tiên được ra mắt ngày 28/11/2025 tại thôn Sơn Hà; đến nay toàn xã Bát Xát đã có 17/25 thôn chủ động đăng ký thực hiện mô hình, trong đó có 2 thôn được công nhận đạt chuẩn “Thôn số” mức cơ bản.

Một trong những điểm nổi bật trong triển khai mô hình là xã Bát Xát đã xây dựng, đưa vào vận hành ứng dụng “Thôn số Bát Xát”, tích hợp 16 tiện ích số. Đến nay, ứng dụng đã thu hút hơn 33.000 lượt truy cập, khai thác của người dân.

Quang cảnh chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình “Thôn số” tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo đồng chí Vũ Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát, mô hình “Thôn số” đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Qua đó, người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số; đồng thời hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đưa chuyển đổi số ngày càng gần với đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình “Thôn số” ở cơ sở; tập trung trao đổi, hỏi đáp về tiêu chí xây dựng mô hình, huy động nguồn lực, quản lý dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho người dân, phát triển kinh tế số và giải pháp duy trì, phát huy hiệu quả mô hình sau khi được công nhận.

Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, giải pháp để đưa các tiện ích số đến gần người dân, nhất là ở khu vực vùng cao, nơi việc tiếp cận các dịch vụ hành chính còn gặp khó khăn.

Mô hình “Thôn số” ở xã Bát Xát đem lại nhiều tiện ích cho người dân, giúp người dân giảm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những kết quả bước đầu của xã Bát Xát trong triển khai mô hình “Thôn số”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm từ mô hình “Thôn số” tại xã Bát Xát.

Việc xây dựng mô hình “Thôn số” cần được triển khai theo hướng thực chất, phù hợp với đặc thù từng địa phương, có sự tham gia chủ động của người dân và bảo đảm duy trì, phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.