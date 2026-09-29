Biệt phái tân Phó giám đốc Công an Hà Nội đến Ban Tổ chức Trung ương

Tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đại tá Quang có gần 27 năm công tác trong lực lượng, trong đó hơn 6 năm làm việc tại Công an Hà Nội.

Đại tá Quang đã tham mưu nhiều chủ trương về xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy; được đánh giá có tinh thần đổi mới, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị ông tiếp tục giữ vững phẩm chất, phát huy kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội.

Đại tá Trần Văn Quang. Ảnh: Công an hà Nội.

Đại tá Trần Văn Quang cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Ông cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Hiện, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là ông Nguyễn Duy Ngọc.