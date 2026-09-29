Bắc Ninh: Viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số

Mở rộng hạ tầng, đưa dịch vụ đến người dân

Thời gian qua, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được triển khai đến nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Khi tham gia chương trình, mỗi hộ được hỗ trợ một sim data hoặc lắp đặt mạng Internet miễn phí, tùy theo nhu cầu sử dụng. Giai đoạn 2023-2025, VNPT Bắc Ninh đã cung cấp dịch vụ viễn thông công ích di động trả sau cho hơn 31.000 hộ gia đình và dịch vụ Internet viễn thông công ích cho khoảng 1.500 hộ tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Các trạm phát sóng được lắp đặt, góp phần nâng tỷ lệ phủ sóng mạng 4G, 5G đến người dân địa bàn vùng cao. Ảnh chụp tại xã Sơn Động.

Để việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, VNPT Bắc Ninh phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổ chức tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tại địa phương giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hơn. Các trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc cũng được đơn vị hỗ trợ xử lý kịp thời.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dùng có thể truy cập cáp quang tốc độ cao; 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố có kết nối Internet cáp quang băng rộng; mạng 5G phủ sóng 100% dân số trên địa bàn thành phố, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng 6G.

Đơn cử như trường hợp của chị Đào Thị Mùi, phường Chũ là hộ nghèo được hỗ trợ sim data miễn phí năm 2024 của VNPT. Nhờ có Internet, chị tìm kiếm thông tin trên các trang Facebook tuyển dụng và tìm được việc làm công nhân may ngay tại địa phương. Không chỉ hỗ trợ cá nhân, chương trình viễn thông công ích còn hỗ trợ các trường học, trạm y tế tại những địa bàn khó khăn.

Trường Mầm non Sa Lý có 2 điểm trường với gần 400 học sinh. Địa bàn vùng sâu, vùng xa nên việc được hỗ trợ kinh phí hòa mạng internet đã giúp công tác giảng dạy của nhà trường đạt hiệu quả, bắt nhịp chuyển đổi số. Cô giáo Đỗ Thị Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Được VNPT hỗ trợ kết nối Internet giúp nhà trường thuận lợi hơn trong công tác chuyên môn. Giáo viên có thể khai thác các học liệu, hình ảnh, video phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời cập nhật nhanh các văn bản, tài liệu chuyên môn. Đường truyền ổn định giúp giáo viên mạnh dạn ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Cùng với VNPT, các doanh nghiệp viễn thông khác trên địa bàn như Viettel, Mobifone cũng tiếp tục đầu tư mở rộng mạng 4G, 5G, từng bước nâng chất lượng kết nối tại các khu vực còn khó khăn. Hàng nghìn hộ dân đã được phổ cập internet cáp quang, 4G và được tiếp cận kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế một cách nhanh nhất thông qua môi trường số để áp dụng vào sản xuất, công việc, nâng cao thu nhập. Viễn thông ngày càng trở thành một hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và phát triển kinh tế ở cơ sở. Hiện tỷ lệ phủ sóng 4G đạt hơn 99%, 5G đạt hơn 92% dân số toàn thành phố.

Nâng hiệu quả chương trình

Không chỉ là “cầu nối Internet”, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã mang lại những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành viễn thông, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thành phố hiện có 29 xã và 1 phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 321 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 329 thôn thuộc vùng miền núi và 109 thôn đặc biệt khó khăn. Theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2026 - 2030, số hộ nghèo của thành phố còn hơn 7,7 nghìn hộ, chiếm 0,91%; số hộ cận nghèo hơn 13,5 nghìn hộ, chiếm 1,58%.

Đoàn viên thanh niên xã Kiên Lao hướng dẫn người dân sử dụng

Ngày 30/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 777/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số. Trong đó, phấn đấu 100% địa bàn thuộc diện hỗ trợ được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định mặt đất.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp tục thuộc nhóm được thụ hưởng. Chương trình cũng xác định ngưỡng chất lượng dịch vụ viễn thông công ích nhằm đáp ứng được ba dịch vụ cơ bản là dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh và học tập từ xa, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể trải nghiệm dịch vụ chất lượng bảo đảm.

Theo ông Vi Văn An, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, việc Nhà nước hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp bà con tiếp cận thông tin, chính sách nhanh hơn. Xã tiếp tục phối hợp với đơn vị viễn thông rà soát, lập danh sách bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” để mỗi người dân đều thành thạo các kỹ năng số cơ bản.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các văn bản để xã, phường và doanh nghiệp viễn thông rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong giai đoạn tới. Trọng tâm là rà soát địa bàn, xác định đúng đối tượng, nhu cầu sử dụng để có phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.