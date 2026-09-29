Cục Y tế, Bộ Công an khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại xã Lũng Nặm và Tổng Cọt

Đoàn công tác Cục Y tế, Bộ Công an khảo sát nguồn nước sinh hoạt tại Công an xã Lũng Nặm.

Tại Công an xã Lũng Nặm và xã Tổng Cọt, đoàn công tác khảo sát thực tế khuôn viên trụ sở, hệ thống cấp, thoát nước, công trình vệ sinh, khu vực thu gom, lưu giữ chất thải; đánh giá các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và những rủi ro do thiên tai, biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và điều kiện công tác. Cán bộ kỹ thuật của đoàn tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước sinh hoạt tại địa bàn được lựa chọn để phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nước, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác y tế và bảo vệ môi trường tại 2 xã Lũng Nặm và Tổng Cọt. Đồng thời trao đổi, chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục quan tâm, khắc phục và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác y tế, bảo vệ môi trường trong lực lượng Công an.

Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của lực lượng Công an cấp xã theo mô hình tổ chức mới; đồng thời cập nhật thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tế tại cơ sở. Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và xây dựng các mô hình, giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện cơ sở.