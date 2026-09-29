Có hạn chế, sai sót trong việc thực hiện Nghị định 178 ở Ninh Bình

Đoàn kiểm tra tỉnh Ninh Bình kiểm tra, rà soát 3.223 hồ sơ, bước đầu phát hiện có một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính lương hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

Đoàn kiểm tra được UBND tỉnh Ninh Bình giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát từ ngày 24.8.2026 đến ngày 13.9.2026 đối với 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ việc, hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31.12.2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy còn một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính lương hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc như: Tính chưa đúng số tháng nghỉ hưu trước tuổi; tính chưa đúng khoản trợ cấp đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội; xác định chưa đúng tiền lương hiện hưởng…

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác trong quân đội nhưng hồ sơ chưa có văn bản xác nhận của có quan có thẩm quyền về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Do đó, cần tiếp tục xác minh, làm rõ để xác định chính xác đối tượng, điều kiện và mức hưởng chính sách, chế độ. Đồng thời xác định số kinh phí phải thu hồi đối với trường hợp đã chi trả chưa đúng quy định (nếu có).

Để đảm bảo kết quả, rà soát chính xác, đầy đủ, làm cơ sở báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh và bổ sung các thông tin, tài liệu còn thiếu về quá trình công tác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương và các nội dung có liên quan, làm cơ sở xác định chính xác đối tượng và mức hưởng chính sách, chế độ theo đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định lại chính sách, chế độ đối với từng trường hợp, các cơ quan có liên quan sẽ tổ chức thẩm định, xác định chính xác số kinh phí đã chi trả, số kinh phí phải thu hồi, số kinh phí cần bổ sung hoặc số kinh phí cần điều chỉnh (nếu có).

Đồng thời, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ.