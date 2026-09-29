Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến đối với các kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sau khi sắp xếp tổ chức, đơn vị hành chính mới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 3-9-2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát của 22 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2026 (đợt 3); báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý III và 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với các báo cáo chuyên đề về tình hình, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kết quả quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; tình hình, kết quả triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tại hội nghị.

Hội nghị xem xét chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831 - 4/11/2026); dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới…

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc và các đại biểu dự hội nghị.

Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài; việc triển khai các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, nhất là về chuyển đổi số; đồng thời bàn các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra.

Về nhiệm vụ tháng 10 và quý IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là thời điểm hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã triển khai từ đầu năm đến hết tháng 9; đánh giá rõ những việc đã hoàn thành, những việc đang thực hiện, những việc còn chậm, chưa đạt yêu cầu; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ còn lại của năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết của Trung ương phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không bỏ sót nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật các nội dung mới, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, không chờ Thường trực Tỉnh ủy nhắc nhở, nhắc việc. Các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải được thực hiện chủ động, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, để Ban Chấp hành có đầy đủ cơ sở thảo luận, quyết định.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, ưu tiên cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng; việc tổ chức thực hiện phải hết sức quyết liệt, đồng thời tăng cường giám sát, đánh giá bảo đảm sát thực tế.

Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác. Các cấp, các ngành phải đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, rà soát toàn bộ các dự án tồn đọng, kéo dài; mở rộng phạm vi rà soát đến từng sở, ngành, địa phương, xác định rõ trên lĩnh vực, địa bàn mình còn dự án nào tồn đọng, kéo dài để có phương án xử lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, phải khẩn trương rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp, tránh để tài sản bỏ không, gây lãng phí.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với nhóm các dự án trọng điểm, trong đó có 31 dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, tiến độ. Các sở, ngành, địa phương phải thực sự vào cuộc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để các dự án được triển khai nhanh, sớm đưa vào hoạt động, tạo sản phẩm và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng phải được triển khai với tinh thần quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, đồng chí yêu cầu phải tổ chức triển khai đồng bộ, thực chất, không dừng lại ở văn bản, giấy tờ. Các xã, phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với địa bàn, lĩnh vực của mình và triển khai ngay trong tháng 10, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Các xã, phường cần quan tâm vận hành hiệu quả các mô hình trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; kịp thời báo cáo, xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ. Đồng chí lưu ý, trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị quản lý trực tiếp. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trọng tâm là công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước hết, phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hiện có trên cơ sở kết quả đánh giá thực chất. Đối với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phải xây dựng phương án thay thế, điều chuyển và thực hiện ngay trong tháng 10.

Cấp xã phải tiếp tục rà soát, cơ cấu, bố trí, phân công cán bộ đúng người, đúng việc; tránh tình trạng nơi thừa người, nơi thiếu người, lĩnh vực thừa cán bộ nhưng lĩnh vực khác lại thiếu. Phải xác định rõ thừa, thiếu ở đâu để có kế hoạch bổ sung, điều chuyển phù hợp, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng chí yêu cầu trong tháng 10, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phải chốt lại phương án, nội dung cụ thể để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo Trung ương. Quá trình thực hiện phải được thông tin, tuyên truyền rõ để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận, tránh tâm lý hoang mang, thiếu thông tin.

Công tác kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm phải được triển khai đồng bộ, kịp thời, chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tiếp tục thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn và vị trí việc làm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành triển khai ngay các nội dung theo Kết luận của Đoàn công tác 229 của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ở tất cả các cấp.

Công tác tuyên truyền cần tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm, không để phát sinh điểm nóng hoặc vấn đề phức tạp từ cơ sở.

Đối với HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng công tác giám sát; trong đó, đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri theo tinh thần hướng dẫn của Quốc hội, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiếp nhận, tổng hợp và giải quyết thực chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành phải chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Các nội dung chuyên đề, nhất là những nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phải được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.