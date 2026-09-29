Khởi tố tài xế uống bia, gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 29/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt. Ảnh: CAQN

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2026, Đạt điều khiển ô tô biển số 14H-051.32 lưu thông trên Quốc lộ 18, theo hướng từ cầu Bãi Cháy về ngã tư Ao Cá.

Khi đến Km 112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, ô tô do Đạt điều khiển đã va chạm với anh Bùi Việt Dũng (SN 1978) đang đứng cạnh xe ô tô (có cần cẩu) biển số 14K-050.77 đỗ tại làn đường sát dải phân cách.

Cú va chạm khiến anh Dũng bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 7 giờ cùng ngày.

Theo cơ quan công an, sau khi gây tai nạn, Đạt không dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai trước đó đã uống nhiều bia trong lúc ăn tối và hát karaoke. Dù vậy, Đạt vẫn lái ô tô và quá trình di chuyển, đối tượng có biểu hiện buồn ngủ, thiếu tập trung.

Sau vụ va chạm, ô tô của Đạt bị vỡ kính chắn gió phía trước, kính cửa trước bên trái và gãy gương chiếu hậu. Lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường, đưa phương tiện đến xưởng sửa chữa với mục đích xóa dấu vết liên quan vụ tai nạn.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Đạt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không lái xe trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng. Hành vi bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm hoặc tìm cách xóa dấu vết không chỉ làm mất cơ hội cứu người mà còn có thể khiến người vi phạm phải chịu hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật