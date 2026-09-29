Phường Mỹ Phong tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy phường Mỹ Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kinh tế - xã hội duy trì phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại kỳ họp.

Nổi bật, phường tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; hoàn thành sắp xếp đơn vị khu phố. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, kết nạp 45 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Hoạt động của HĐND phường tiếp tục được nâng cao hiệu quả, tổ chức thành công các kỳ họp, ban hành 20 nghị quyết, kịp thời quyết định các nội dung quan trọng phục vụ phát triển địa phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 957,49 tỷ đồng, bằng 73,19% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3.872,71 tỷ đồng, bằng 71,85% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103,643 tỷ đồng, bằng 90,33% dự toán; thu ngân sách phường đạt 76,348 tỷ đồng, bằng 89,34% dự toán. Tổng chi ngân sách đạt 147,963 tỷ đồng, bằng 65,45% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 9 đạt 80,1%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Phường đã thành lập Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND phường. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 6.025 hồ sơ, đã giải quyết 5.932 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,45%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Bé Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đề nghị các ngành, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2026. Trong đó, chú trọng chăm lo đời sống Nhân dân, nâng cao chất lượng các tuyến đường giao thông, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; đẩy mạnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân và hoàn thành số hóa hồ sơ tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các ngành, đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.