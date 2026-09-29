Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên; các đồng chí trong đoàn kiểm tra; đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện nội dung kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 829, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; hoàn thành các chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng.

Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết, kết luận, quyết định, kế hoạch về tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy; ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; lãnh đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã quán triệt, chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, lịch làm việc của đoàn kiểm tra và chỉ thị, kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3; chuẩn bị báo cáo cơ bản bám sát đề cương; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn; các ý kiến giải trình thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Qua nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu và trao đổi, bước đầu đoàn kiểm tra nhận thấy, trong điều kiện vừa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên, vừa tham mưu điều chỉnh, sắp xếp tổ chức lực lượng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở kết quả làm việc và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương, quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn kiện theo quy định.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Duy trì chặt chẽ việc quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chủ trì công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Ban CHQS xã.

Đại biểu đoàn kiểm tra phát biểu.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động nghiên cứu quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, tập trung vào triển khai thực hiện Quy định 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng, nhất là việc định danh lại các tổ chức đảng; phối hợp thành lập đảng bộ quân sự xã, phường.

Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về điều chỉnh, bổ sung chức danh Chính trị viên Ban CHQS cấp xã là sĩ quan. Triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ theo quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Tổng cục Chính trị.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo công tác; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu được giao.

Thực hiện tốt công tác phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt cho tổng kết năm 2026 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2027.