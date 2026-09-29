Bộ Xây dựng quy định mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 1679/QĐ-BXD ngày 29/9/2026 ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

1. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội: 90.909 VND/hành khách.

2. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế: 25 USD/hành khách.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành quy định nêu trên được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h00’ ngày 01 tháng 10 năm 2026 (tính theo giờ địa phương nơi xuất vé).

Đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không: Áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.